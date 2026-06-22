В Польше сделали громкое заявление после скандала с орденом Зеленского

Депутат польской коалиционной Польской крестьянской партии Уршула Паславская назвала решение об отзыве у президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла "моральной победой" Польши. В то же время она призвала политиков отказаться от дальнейшей эскалации конфликта и сосредоточиться на стратегическом сотрудничестве с Киевом.

Польша. Фото: из открытых источников

По словам парламентария, вопрос с наградой уже закрыт и пересмотру не подлежит. Вместо споров Варшаве следует сосредоточиться на будущем взаимодействии с Украиной, в частности на вопросах послевоенного восстановления страны, которое может стать одним из крупнейших экономических проектов в Европе.

Паславская подчеркнула, что Польша имеет право рассчитывать на значительную роль в восстановлении Украины, учитывая масштабную помощь, оказанную украинским гражданам и государству с начала полномасштабной войны. Вместе с тем она отметила, что любые международные конференции по восстановлению не будут эффективными без непосредственного участия украинской стороны.

Комментируя обещание Киева отвечать на действия, которые там считают недружественными, депутат призвала польские власти сохранять выдержку. По ее мнению, Польша не должна втягиваться в эмоциональное противостояние, а обязана руководствоваться государственными интересами и собственным политическим опытом.

Она также предупредила, что новые споры вокруг исторических вопросов, национальных героев или названий украинских воинских подразделений способны еще больше осложнить отношения между двумя соседними государствами.

По словам Паславской, если Варшава и Киев не найдут способ преодолеть возникшие разногласия, нынешний конфликт может перерасти в долгосрочное противостояние, последствия которого окажутся болезненными прежде всего для самой Польши.

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