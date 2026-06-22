У Польщі зробили гучну заяву після скандалу із орденом Зеленського

Депутат польської коаліційної Польської селянської партії Уршула Паславська назвала рішення про відкликання у президента України Володимира Зеленського Ордену Білого Орла "моральною перемогою" Польщі. Водночас вона закликала політиків відмовитися від подальшої ескалації конфлікту та зосередитись на стратегічній співпраці з Києвом.

Польща. Фото: з відкритих джерел

За словами парламентаря, питання з нагородою вже закрите та перегляду не підлягає. Замість суперечок Варшаві слід зосередитись на майбутній взаємодії з Україною, зокрема на питаннях повоєнного відновлення країни, яке може стати одним із найбільших економічних проектів у Європі.

Паславська наголосила, що Польща має право розраховувати на значну роль у відновленні України з огляду на масштабну допомогу, надану українським громадянам та державі з початку повномасштабної війни. Водночас вона зазначила, що будь-які міжнародні конференції щодо відновлення не будуть ефективними без безпосередньої участі української сторони.

Коментуючи обіцянку Києва відповідати на дії, які там вважають недружніми, депутат закликала польську владу зберігати витримку. На її думку, Польща не повинна втягуватися в емоційне протистояння, а має керуватися державними інтересами та власним політичним досвідом.

Вона також попередила, що нові суперечки довкола історичних питань, національних героїв чи назв українських військових підрозділів здатні ще більше ускладнити відносини між двома сусідніми державами.

За словами Паславської, якщо Варшава і Київ не знайдуть спосіб подолати розбіжності, що виникли, нинішній конфлікт може перерости в довгострокове протистояння, наслідки якого виявляться болючими насамперед для самої Польщі.

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