В Польше сделали неоднозначное заявление о мирном соглашении по Украине: подробности

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что возможное достижение мирной договоренности между США, Украиной и Россией никоим образом не поставит Варшаву в невыгодное положение. Об этом он сообщил после важной встречи в Вашингтоне, где провел переговоры с замглавы Пентагона Элбриджем Колби. Как передает Polsat News, обсуждения касались гарантий безопасности и роли Польши в будущей архитектуре евроатлантической обороны.

Фото: из открытых источников

После переговоров журналисты задали Залевскому вопрос о возможном риске сокращения военного присутствия союзников в Польше в рамках потенциального рамочного соглашения о мире в Украине. Он заверил, что такие опасения безосновательны.

"В этом вопросе нет никаких сомнений, что Польша и восточный фланг не станут жертвами этого соглашения, что с американской стороны нет такого образа мышления, – подчеркнул чиновник.

Польское чиновник подчеркнул, что Вашингтон рассматривает Польшу как ключевой элемент обороны НАТО на Востоке, поэтому вопрос об ослаблении этой позиции даже не обсуждается.

Отдельно Залевского попросили прокомментировать пункт мирной инициативы, где упоминалась возможность размещения европейских истребителей на польской территории. По его словам, он не может подтвердить, кто именно выступил автором этой части предложения, однако подчеркнул, что Соединенные Штаты понимают чувствительность такой формулировки.

"Для меня важно, что американская сторона понимает, что такого рода формулировка не должна быть в таком документе", — отметил он.

Залевский подчеркнул, что позиция Польши состоит в том, чтобы будущий мирный план не создавал дополнительных вызовов для безопасности страны и всей восточной части НАТО. Он заверил, что Варшава поддерживает Украину и в то же время работает над тем, чтобы какие-либо политические решения не подрывали стратегическую устойчивость региона.

