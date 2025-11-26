У Польщі зробили неоднозначну заяву про мирну угоду щодо України: подробиці

Заступник міністра оборони Польщі Павло Залевський заявив, що можливе досягнення мирної домовленості між США, Україною та Росією жодним чином не поставить Варшаву у невигідне становище. Про це він повідомив після важливої зустрічі у Вашингтоні, де провів переговори із заступником очільника Пентагону Елбріджем Колбі. Як передає Polsat News, обговорення стосувалися безпекових гарантій та ролі Польщі у майбутній архітектурі євроатлантичної оборони.

Фото: з відкритих джерел

Після перемовин журналісти поставили Залевському питання щодо можливого ризику скорочення військової присутності союзників у Польщі в межах потенційної рамкової угоди про мир в Україні. Він запевнив, що такі побоювання безпідставні.

"У цьому питанні немає жодних сумнівів, що Польща і східний фланг не стануть жертвами цієї угоди, що з американського боку немає такого способу мислення, — наголосив посадовець.

Польський посадовець підкреслив, що Вашингтон розглядає Польщу як ключовий елемент оборони НАТО на Сході, тому питання про послаблення цієї позиції навіть не обговорюється.

Окремо Залевського попросили прокоментувати пункт мирної ініціативи, де згадувалась можливість розміщення європейських винищувачів на польській території. За його словами, він не може підтвердити, хто саме виступив автором цієї частини пропозиції, проте підкреслив, що Сполучені Штати розуміють чутливість такого формулювання.

"Для мене важливо, що американська сторона розуміє, що такого роду формулювання не повинно бути в такому документі", — зазначив він.

Залевський наголосив, що позиція Польщі полягає в тому, щоб майбутній мирний план не створював додаткових викликів для безпеки країни та всієї східної частини НАТО. Він запевнив, що Варшава підтримує Україну та водночас працює над тим, щоб будь-які політичні рішення не підривали стратегічної стійкості регіону.

