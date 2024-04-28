В Польше сделали новое заявление об ограничениях для украинских мужчин за границей

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отреагировал на ограничение украинской власти для граждан Украины призывного возраста по выдаче документов за границей. По словам Сикорского, такие действия вызывают "неоднозначный вопрос" с нравственной точки зрения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание TVN 24.



Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

В эфире польского телевидения Радослава Сикорского спросили, направляла ли Украина уже запросы в Польшу о помощи в "перевозке" украинских мужчин на украинскую территорию.

"Украине здесь действительно нужно проявить инициативу, потому что для нас это этически неоднозначный вопрос. Хотя, конечно, мы понимаем, что Украина нуждается в своих защитниках, чтобы защитить свою Родину", – ответил Сикорский.

Сикорский добавил, что ранее украинские власти ему сообщали о других ограничениях для украинских беженцев. По его словам, Украина планировала лишить мужчин призывного возраста социальных выплат, которые им предоставляют страны.

"Мне пока неизвестны украинские инициативы с момента принятия этого закона. В декабре... украинская сторона говорила несколько другое. А именно, чтобы они имели справку для своих граждан о том, что кто-то имеет урегулированные документы с военной службой. И просили, чтобы социальные выплаты на уровне ЕС не распространялись на людей, у которых нет такой справки", — рассказал Сикорский, который назвал такую инициативу "интересной идеей".

Напомним, что после того, как Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации, глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил об ограничениях для мужчин призывного за рубежом, которые в частности заключаются в невозможности продлить действие загранпаспорта и других документов за пределами Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что три страны ЕС озвучили о своем решении в отношении украинских мужчин с недействительными загранпаспортами.

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