В Польше сделали новое заявление об ограничениях для украинских мужчин за границей

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Slava Kot
Глава МИД Польши Радослав Сикорский отреагировал на ограничение украинской власти для граждан Украины призывного возраста по выдаче документов за границей. По словам Сикорского, такие действия вызывают "неоднозначный вопрос" с нравственной точки зрения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание TVN 24.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото из открытых источников
В эфире польского телевидения Радослава Сикорского спросили, направляла ли Украина уже запросы в Польшу о помощи в "перевозке" украинских мужчин на украинскую территорию.
Сикорский добавил, что ранее украинские власти ему сообщали о других ограничениях для украинских беженцев. По его словам, Украина планировала лишить мужчин призывного возраста социальных выплат, которые им предоставляют страны.
Напомним, что после того, как Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации, глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил об ограничениях для мужчин призывного за рубежом, которые в частности заключаются в невозможности продлить действие загранпаспорта и других документов за пределами Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что три страны ЕС озвучили о своем решении в отношении украинских мужчин с недействительными загранпаспортами.
Также "Комментарии" писали о том, что в Польше посчитали, какую зарплату украинцы.
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