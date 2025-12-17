logo

В Польше шокировали перспективы вступления Украины в ЕС: такого заявления не ожидал никто

По словам Навроцкого, в процессе интеграции в ЕС нет "коротких путей", и каждая страна-кандидат должна пройти полный курс реформ

17 декабря 2025, 09:50
Президент Польши Кароль Навроцкий выражает четкую позицию по европейской интеграции Украины, выступая против любых попыток ускорить процесс вступления в Европейский Союз. По его словам, нет "коротких путей" в евроинтеграции: каждое государство-кандидат должно пройти полный реформаторский курс и выполнить все необходимые требования для членства. Такую позицию подтвердил в заявлении руководитель Управления международной политики Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач, сообщает Bankier.pl.

В Польше шокировали перспективы вступления Украины в ЕС: такого заявления не ожидал никто

Президент Польши Кароль Навроцкий. Фото: УНН

Пшидач во время брифинга в кулуарах подготовительной встречи к саммиту G20 во Флориде (2026 год) напомнил, что Навроцкий неоднократно публично отмечал необходимость полного выполнения реформ всеми государствами-кандидатами.

"Президент всегда подчеркивал, что не поддерживает сокращенные процедуры вступления для какой-либо страны. Европейская интеграция не может происходить путем упрощений, необходимо пройти все предусмотренные этапы реформ", — отметил Пшидач.

Представитель Канцелярии добавил, что вероятность вступления Украины в ЕС уже к 2027 году выглядит маловероятной. Это объясняется не только необходимостью проведения полного комплекса реформ, но и сложной безопасной и экономической ситуацией в стране.

Пшидач также подчеркнул, что Польша как член ЕС должна защищать собственные национальные интересы в международных процессах. Примером он назвал зерновой кризис, который повлиял на стабильность польского аграрного рынка и продемонстрировал важность учета национальных приоритетов при принятии решений на уровне ЕС.

Как уже писали "Комментарии", по истечении президентского срока Дональда Трампа в США существует вероятность, что к власти придет политик с более прагматичным подходом к международным вопросам. По словам историка и публициста Ярослава Грицака, для Украины это может оказаться вызовом.



