В Польше шокировали перспективы вступления Украины в ЕС: такого заявления не ожидал никто

Президент Польши Кароль Навроцкий выражает четкую позицию по европейской интеграции Украины, выступая против любых попыток ускорить процесс вступления в Европейский Союз. По его словам, нет "коротких путей" в евроинтеграции: каждое государство-кандидат должно пройти полный реформаторский курс и выполнить все необходимые требования для членства. Такую позицию подтвердил в заявлении руководитель Управления международной политики Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач, сообщает Bankier.pl.

Президент Польши Кароль Навроцкий. Фото: УНН

Пшидач во время брифинга в кулуарах подготовительной встречи к саммиту G20 во Флориде (2026 год) напомнил, что Навроцкий неоднократно публично отмечал необходимость полного выполнения реформ всеми государствами-кандидатами.

"Президент всегда подчеркивал, что не поддерживает сокращенные процедуры вступления для какой-либо страны. Европейская интеграция не может происходить путем упрощений, необходимо пройти все предусмотренные этапы реформ", — отметил Пшидач.

Представитель Канцелярии добавил, что вероятность вступления Украины в ЕС уже к 2027 году выглядит маловероятной. Это объясняется не только необходимостью проведения полного комплекса реформ, но и сложной безопасной и экономической ситуацией в стране.

Пшидач также подчеркнул, что Польша как член ЕС должна защищать собственные национальные интересы в международных процессах. Примером он назвал зерновой кризис, который повлиял на стабильность польского аграрного рынка и продемонстрировал важность учета национальных приоритетов при принятии решений на уровне ЕС.

