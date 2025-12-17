logo_ukra

Польща У Польщі шокували перспективами вступу України до ЄС: такої заяви не чекав ніхто
У Польщі шокували перспективами вступу України до ЄС: такої заяви не чекав ніхто

За словами Навроцького, у процесі інтеграції до ЄС немає "коротких шляхів", і кожна країна-кандидат повинна пройти повний курс реформ

17 грудня 2025, 09:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Польщі Кароль Навроцький висловлює чітку позицію щодо європейської інтеграції України, виступаючи проти будь-яких спроб прискорити процес вступу до Європейського Союзу. За його словами, не існує "коротких шляхів" у євроінтеграції: кожна держава-кандидат повинна пройти повний реформаторський курс і виконати всі необхідні вимоги для членства. Таку позицію підтвердив у заяві керівник Управління міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач, повідомляє Bankier.pl.

У Польщі шокували перспективами вступу України до ЄС: такої заяви не чекав ніхто

Президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: УНН

Пшидач під час брифінгу у кулуарах підготовчої зустрічі до саміту G20 у Флориді (2026 рік) нагадав, що Навроцький неодноразово публічно наголошував на необхідності повного виконання реформ усіма державами-кандидатами.

"Президент завжди підкреслював, що не підтримує скорочені процедури вступу для будь-якої країни. Європейська інтеграція не може відбуватися шляхом спрощень, необхідно пройти всі передбачені етапи реформ", — зазначив Пшидач. 

Представник Канцелярії додав, що ймовірність вступу України до ЄС уже до 2027 року виглядає малоймовірною. Це пояснюється не лише потребою у проведенні повного комплексу реформ, але й складною безпековою та економічною ситуацією в країні.

Пшидач також підкреслив, що Польща, як член ЄС, має захищати власні національні інтереси у міжнародних процесах. Прикладом він назвав зернову кризу, яка вплинула на стабільність польського аграрного ринку та продемонструвала важливість врахування національних пріоритетів під час прийняття рішень на рівні ЄС.

Як вже писали "Коментарі", Після завершення президентського терміну Дональда Трампа у США існує ймовірність, що до влади прийде політик із більш прагматичним підходом до міжнародних питань. За словами історика та публіциста Ярослава Грицака, для України це може стати викликом.



