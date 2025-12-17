У Польщі шокували перспективами вступу України до ЄС: такої заяви не чекав ніхто

Президент Польщі Кароль Навроцький висловлює чітку позицію щодо європейської інтеграції України, виступаючи проти будь-яких спроб прискорити процес вступу до Європейського Союзу. За його словами, не існує "коротких шляхів" у євроінтеграції: кожна держава-кандидат повинна пройти повний реформаторський курс і виконати всі необхідні вимоги для членства. Таку позицію підтвердив у заяві керівник Управління міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач, повідомляє Bankier.pl.

Президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: УНН

Пшидач під час брифінгу у кулуарах підготовчої зустрічі до саміту G20 у Флориді (2026 рік) нагадав, що Навроцький неодноразово публічно наголошував на необхідності повного виконання реформ усіма державами-кандидатами.

"Президент завжди підкреслював, що не підтримує скорочені процедури вступу для будь-якої країни. Європейська інтеграція не може відбуватися шляхом спрощень, необхідно пройти всі передбачені етапи реформ", — зазначив Пшидач.

Представник Канцелярії додав, що ймовірність вступу України до ЄС уже до 2027 року виглядає малоймовірною. Це пояснюється не лише потребою у проведенні повного комплексу реформ, але й складною безпековою та економічною ситуацією в країні.

Пшидач також підкреслив, що Польща, як член ЄС, має захищати власні національні інтереси у міжнародних процесах. Прикладом він назвав зернову кризу, яка вплинула на стабільність польського аграрного ринку та продемонструвала важливість врахування національних пріоритетів під час прийняття рішень на рівні ЄС.

