В Польше шокировали заявлением о поддержке ударов РФ по Украине: детали скандала шокируют

В Польше работник железной дороги опубликовал комментарий под сообщением, которое касалось российского нападения на поезд украинской компании "Укрзализныця". В своем сообщении польский железнодорожник написал: "Слава России", что повлекло за собой волну возмущения в Интернете. После этого внимание привлекла компания, в которой работает этот работник, и начала служебное расследование, сообщает Polsat News.

Фото: из открытых источников

Пользователи сети выяснили, что комментарий был оставлен сотрудником "Польских железнодорожных линий", что подтвердилось из-за открытых профилей в соцсетях. Это высказывание вызвало реакцию у самой компании, обнародовавшей заявление о начале внутреннего расследования. В сообщении указано, что организация не допускает комментариев или поведения, противоречащих этическим стандартам, законодательству или общим интересам общественной безопасности. Кроме того, компания подчеркнула, что безопасность железнодорожной инфраструктуры и пассажиров является их главным приоритетом, и любые сигналы, которые могут угрожать этому, будут тщательно проверяться.

Напомним, что 27 января Россия совершила атаку на пассажирский поезд "Укрзализныци", следовавший через Харьковскую область. В результате этого удара погибли шесть человек. В тот же день спасатели завершили ликвидацию последствий атаки. Пожар в одном из вагонов полностью потушен, а аварийно-спасательные работы на местах попаданий были завершены. Отмечено, что в поезде находилось более 200 человек, и 18 из них находились в попавшем под удар дрона вагоне.

Польская компания "Польские железнодорожные линии" заявила, что серьезно относится к таким инцидентам, поскольку они могут подрывать доверие к безопасности и стабильности работы транспорта, что критически важно для страны.

Как уже писали "Комментарии", Россия не прекращает свои систематические атаки на Украину, в частности, на энергетическую инфраструктуру, даже несмотря на то, что большинство средств воздушного нападения, в частности дроны и ракеты, сбиваются силами противовоздушной обороны (ПВО). По словам полковника Юрия Игната, начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, даже несмотря на высокий уровень перехвата (до 80%), те 20% вражеских ракет и дронов, которые все-таки долетают до своих целей, наносят значительные разрушения.