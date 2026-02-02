У Польщі шокували заявою про підтримку ударів РФ по Україні: деталі скандалу шокують

У Польщі працівник залізниці опублікував коментар під дописом, який стосувався російського нападу на потяг української компанії "Укрзалізниця". У своєму повідомленні польський залізничник написав: "Слава росії", що спричинило хвилю обурення в Інтернеті. Після цього увагу привернула компанія, в якій працює цей працівник, і вона почала службове розслідування, повідомляє Polsat News.

Фото: з відкритих джерел

Користувачі мережі з'ясували, що коментар був залишений співробітником "Польських залізничних ліній", що підтвердилося через відкриті профілі в соцмережах. Це висловлювання викликало реакцію у самій компанії, яка оприлюднила заяву про початок внутрішнього розслідування. У повідомленні зазначено, що організація не допускає жодних коментарів або поведінки, що суперечать етичним стандартам, законодавству чи загальним інтересам громадської безпеки. Крім того, компанія наголосила, що безпека залізничної інфраструктури та пасажирів є їхнім головним пріоритетом, і будь-які сигнали, що можуть загрожувати цьому, будуть ретельно перевірятися.

Нагадаємо, що 27 січня Росія здійснила атаку на пасажирський потяг "Укрзалізниці", що рухався через Харківську область. Внаслідок цього удару загинуло шість осіб. Того ж дня рятувальники завершили ліквідацію наслідків атаки. Пожежу в одному з вагонів повністю загасили, а аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань були завершені. Зазначено, що в потязі знаходилося понад 200 осіб, і 18 з них перебували у вагоні, який потрапив під удар дрону.

Польська компанія "Польські залізничні лінії" заявила, що серйозно ставиться до таких інцидентів, оскільки вони можуть підривати довіру до безпеки і стабільності роботи транспорту, що є критично важливим для країни.

Як вже писали "Коментарі", Росія не припиняє свої систематичні атаки на Україну, зокрема на енергетичну інфраструктуру, навіть незважаючи на те, що більшість засобів повітряного нападу, зокрема дрони та ракети, збиваються силами протиповітряної оборони (ППО). За словами полковника Юрія Ігната, начальника управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України, навіть незважаючи на високий рівень перехоплення (до 80%), ті 20% ворожих ракет і дронів, які все ж таки долітають до своїх цілей, наносять значні руйнування.