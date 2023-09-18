В Польше скандал из-за планов экс-правительства сдать часть территории РФ

Бывшее правительство Польши планировало отдать в оккупацию полстраны в случае полномасштабного вторжения российской армии. Такой план утвердили еще в 2011 году. Как передает портал "Комментарии", об этом в Twitter сообщает польская правящая партия "Право и справедливость".

Министр обороны Польши Мариуш Блащак. Фото: Getty Images

Партия обнародовала ролик, в котором действующий министр обороны Мариуш Блащак рассказывает, что еще в 2011 году тогдашний глава Минобороны Богдан Клих утвердил план обороны от возможного вторжения. В плане прописывалось, что самостоятельная оборона страны продлится максимум две недели, а через семь дней противник выйдет на правый берег реки Висла (протекает через центр страны, в том числе в Варшаве).

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Также в ролике есть документов, которые якобы и есть планом по обороне Польши во время российского вторжения. В то же время подлинность таких документов уже подтвердил бывший польский генерал Мирослав Ружанский.

"Гражданская платформа" (Ред. – бывшая правящая партия, члены которой утверждали план по обороне) злится, что мы раскрыли их планы передать половину Польши в руки врага... Вы готовили повтор Бучи и Ирпеня и хотели превратить Варшаву в прифронтовой город!", — возмутился Блащак.

Стоит отметить, что обнародование данного плана произошло не просто так, ведь уже меньше, чем через месяц в Польше должны состояться парламентские выборы и в соседней стране в самого разгаре политическая борьба. Правящая партия стремится использоваться все возможные козыря, чтобы одержать победу и побольнее упрекнуть оппонентов.

Некоторые эксперты считают, что решение польского правительства продлить запрет на экспорт украинского зерна тоже может быть часть политики в преддверии выборов.

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