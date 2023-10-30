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В Польше собираются перекрыть границу с Украиной до конца года: какая причина

Польские перевозчики хотят перекрыть польско-украинскую границу до конца года.

сегодня, 14:40
Автор:
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Slava Kot
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Перевозчики в Польше объявили масштабную забастовку, которая предполагает перекрыть все пункты пропуска из Украины. Акция начнет действовать с 3 ноября. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укравтопром".

В Польше собираются перекрыть границу с Украиной до конца года: какая причина

Польские перевозчики могут закрыть границу с Украиной. Фото из открытых источников

Польские перевозчики объявили забастовку с перекрытием границ с Украиной сроком до двух месяцев, начиная 10 часов утра 3 ноября. Акция протеста согласована с местными властями.


"Если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины", — сообщает Укравтопром.

Причиной страйка польские перевозчики называют чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС. Перевозчики требуют выполнить несколько пунктов, чтобы прекратить свою забастовку:

  • создать две отдельные очереди: для автомобилей с номерами ЕС, для пустых фур;
  • восстановить для украинских перевозчиков разрешения;
  • открыть доступ к системе "Шлях";
  • запретить регистрацию компаний в Польше, если финансы компании находятся не в Европейском Союзе.

Пока неизвестно, будет ли акция одновременной на всех пропускных пунктах, или будут протесты продолжаться поочередно на нескольких из них. Также существует возможность, что забастовки с перекрытием границ могут быть отменены.

Кроме страйков на польско-украинской границе, забастовки также будут проходить в портах Гданьска и Гдыни с 9 ноября. Причиной тому является увеличение объемов работы и низкая зарплата.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент Польши Лех Валенса назвал причину, почему Россия не напала на его страну.

Также "Комментарии" писали о скандале в одной из польских партий из-за результатов выборов.




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Источник: https://t.me/ukrautoprom/3850
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