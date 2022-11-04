В Польше собираются пробурить самую глубокую геотермальную скважину в мире

Скважина должна появиться в селе Баньска-Нижна. Населенный пункт входит как административная единица в гмину Шафляры, Новотаргский повят, Малопольское воеводство.

Геотермальная котельная/ Фото: Wikipedia

Сообщается, что уже в декабре 2022 года (самое позднее — в январе 2023 года) планируется начать работы по бурению самой глубокой геотермальной скважины в мире. Амбициозный проект собираются реализовать в течение 20 месяцев и начать эксплуатацию скважины уже в 2024 году.

Смета проекта составляет более 120 миллионов злотых, что практически приравнивается к одному миллиарду гривен. Горячая вода из скважины будет предназначаться для обогрева жилищ и производства электроэнергии.

Глубина скважины будет достигать семи километров. Предполагается, что температура воды в водозаборе на максимальной глубине будет превышать 100 ℃, а объемы поставок составят 50 кубометров в час. Стоит отметить, что скважина будет носить разведывательно-эксплуатационный характер, однако на нее, уже сейчас, возлагают большие надежды.

Также сообщается, что в случае невозможности выполнить основную геологическую задачу подрядчик должен будет сосредоточиться на заборе термальных вод из лежащих выше "пластов", расположенных на средней глубине между 3 750 и 4 650 метров соответственно. Кроме этого будут проведены важные геофизические и гидрологические исследования, а также специальные измерения и испытания, сообщает издание Business Insider.

Для справки: Геотермальная энергетика — направление энергетики, основанное на использовании тепловой энергии недр Земли для производства электрической энергии на геотермальных электростанциях, или непосредственно, для отопления или горячего водоснабжения. Обычно относится к альтернативным источникам энергии, использующим возобновляемые энергетические ресурсы.

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