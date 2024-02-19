В Польше убили мать троих детей из Украины: женщине нанесли 20 ударов острым предметом

В Польше задержали 48-летнего мужчину подозреваемого в убийстве приехавшей на заработки украинки. Следствие установило, что женщина погибла после 20 ударов острым предметом.



Польская полиция задержала подозреваемого в убийстве Украинки. Фото: Полиция Польши

По сообщению польской полиции, трагический инцидент произошел 15 февраля. В 5:35 утра в дежурную часть полиции города Томашев-Мазовецкий поступила информация о мертвом теле, которое обнаружили на лестничной клетке одного из домов в центре города.

"Быстрые действия полицейских позволили установить личность злоумышленника, которым оказался 48-летний мужчина. Мужчина нанес женщине двадцать ударов ножом. Его задержали через три часа после убийства", — сообщила полиция в Польше.

На основании собранных доказательств и опрошенных свидетелей прокурор предъявил обвинение 48-летнему мужчине в убийстве с особой жестокостью. Такое преступление в Польше подразумевает пожизненное заключение. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Впоследствии староста Матвеевского старостинского округа Игорь Яремчук рассказал, что женщина жила в селе Гриньковцы Тернопольской области и имела троих детей: сын учится в 9 классе, дочь в 10, а самой старшей дочери убитой украинки исполнился 21 год.

"Эта женщина постоянно ездила на заработки в Польшу, чтобы заработать семьи на жизнь, знаем ее только с хорошей стороны. В селе сейчас люди собирают деньги, чтобы привезти тело домой, когда его смогут транспортировать — пока неизвестно", — рассказал Игорь Яремчук.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше полиция избила украинцев после конфликта с поляками.

Также "Комментарии" писали о новом нападении на украинского подростка в Германии.