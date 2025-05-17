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В Польше удивили прогнозом: что ждет НАТО и Россию к 2030 году

Радослав Сикорский подчеркнул, что НАТО не допустит, чтобы Россия отстроила свою империю

сегодня, 09:40
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Кравцев Сергей

К концу десятилетия страны Североатлантического Альянса станут в разы сильнее, а у России к 2030 году "будет ужасное похмелье". Такой прогноз у себя в X (Twitter) озвучил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. При этом министр подчеркнул, что важно не забывать, что НАТО было создано, в первую очередь, для сдерживания России.

В Польше удивили прогнозом: что ждет НАТО и Россию к 2030 году

Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

"НАТО было создано для сдерживания России. Затем мы потратили более 20 лет, пытаясь европеизировать Россию. И именно Россия решила отказаться от всего этого и попытаться отстроить свою империю. Мы этого не допустим. К концу десятилетия мы будем сильнее, а у России будет ужасное похмелье", — отметил польский топ-дипломат.

При этом глава МИД Польши отметил, что экономика ЕС оценивается в 19 трлн долларов, а российская — в 2 трлн долларов. Сикорский добавил, что с начала первого президентства Дональда Трампа европейские союзники, включая Канаду, удвоили свои расходы на оборону.

"Как Европа, мы тратим на мирные цели в 2,5 раза больше, чем Россия на военные", — подчеркнул польский министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — Радослав Сикорский возмутился заявлением спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога о возможном размещении польских военных в Украине. Потому как позиция официальной Варшавы нисколько не изменилась – как не было, так и нет никаких планов по отправке польских солдат в Украину.

Также издание "Комментарии" сообщало – передача польских самолетов МиГ-29 Украине вполне возможна. Такое заявление сделал руководитель посольства Польши в Украине Петр Лукасевич.

Когда Лукасевича спросили, есть ли шансы, что Украина получит эти самолеты в ближайшее время, он пояснил, что "это в первую очередь зависит от украинской стороны, поскольку она сейчас сосредоточена на освоении новых типов вооружений, таких как самолеты Gripen или F-16".




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Источник: https://x.com/sikorskiradek/status/1923411120276066760
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