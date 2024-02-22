54-летний гражданин Украины скончался после употребления мясного холодца, купленного на рынке в польском городе Новая Демба. После отравления украинца еще двое поляков попали в больницу, которые также покупали холодец в том же месте. Полиция Польши задержала производителей холодца, которым грозит три года заключения.



В Польше умер украинец после отравления холодцем. Фото из открытых источников

Гражданин Украины купил холодец у польской пары, которая производила его в домашних условиях, а затем реализовывала на рынке продавая мясные продукты из машины. После пищевого отравления 54-летний украинец попал в больницу, где врачи констатировали его смерть. Впоследствии самодельным студнем, что продавался из автомобиля, также отравились еще два человека, которые были доставленные в больницу.

После этого пару продавцов мясных продуктов задержали. В их доме полиция изъяла около 20 кг мясных продуктов, которые будут исследованы на наличие веществ, которые могли бы вызвать пищевое отравление.

"Действуя вместе и согласованно, они подвергли трех идентифицированных лиц прямому риску потери жизни или тяжким телесным повреждениям путем продажи им холодца, произведенного в собственном хозяйстве, из мяса незарегистрированных животных неизвестного происхождения, без соблюдения требований по производству мясных продуктов" — заявил спикер окружной прокуратуры Анджей Дубеля.

Супругам, которые продавали холодец, теперь грозит до трех лет лишения свободы за создание опасности для жизни или здоровья клиентов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польский деликатес назван худшим мясным продуктом мира.

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