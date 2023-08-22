Украинцы не смогут получить польскую визу, если находятся в Польше. Ранее такие услуги давали посредники, которые осуществляли подачу необходимых документов. Правительственный портал Польши сообщает, что для получения визы следует находиться на территории страны, где размещено консульство, в которое подаются соответствующие документы.



В Польше усложнили получение виз для украинцев. Фото из открытых источников

Таким образом, украинцам, проживающим в Польше, нужно будет вернуться в Украину, подать необходимые документы на получение визы и только тогда иметь возможность въезда в страну по этой визе. В заявлении правительственного портала указано, если при проверке документов будет обнаружено, что лицо находилось не на территории страны, куда было подано заявление, то такие документы не будут рассматриваться.

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Более подробное разъяснение опубликовало украинское консульство в Гданьске, где отметили, что даже с участием посредников польская виза будет недействительна, ведь для этого нужен штамп пограничника при пересечении польско-украинской границы.

Однако украинское консульство указало, что украинцы могут обратиться в воеводские управления по месту их проживания и получить разрешение на пребывание.

Украинцы, въехавшие в Польшу после 24 февраля, или находившиеся в Польше на основании свидетельств о временном проживании или визе могут законно находиться на территории страны до 4 марта 2024 года, даже если срок действия соответствующих документов истек до 1 июля 2023 г. года.

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