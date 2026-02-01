В Польше владелец гостиницы "отомстил" антиукраинской партии, которая провела конгресс в имении Лохов

В польском городке Лохов 31 января стартовал Конгресс национальных экономических и самоуправленческих инициатив KINGS, организованный политической силой "Конфедерация Польской Короны" во главе со скандально известным Гжегожем Брауном. Мероприятие сразу вызвало волну возмущения, ведь Браун известен радикальными и откровенно антиукраинскими заявлениями, а сам конгресс критики назвали площадкой для распространения пророссийских идей.

Гжегож Браун. Фото из открытых источников

Событие проходило в историческом комплексе Arche Pałac и Folwark Łochów (дворец "Архе" и имение Лохов), принадлежащем компании Arche S.A. Информация о проведении конгресса повлекла за собой масштабную негативную реакцию. Несколько тысяч человек подписали петицию с требованием отменить аренду помещения для мероприятия. Участниками конгресса должно стать более 550 человек, а стоимость участия колебалась от 150 до 5 тысяч злотых.

Компания Arche SA объяснила, что в качестве оператора гостиничных объектов нет законных оснований отказывать в аренде, если все формальные требования соблюдены. В то же время, президент компании Владислав Гроховский публично дистанцировался от идеологии организаторов. Он назвал конгресс "топливом для экстремизма и радикализации" и объявил, что все средства, полученные за проведение мероприятия, будут переданы на помощь Украине.

"Мы абсолютно не согласны с господином Брауном. Поэтому я решил, что весь доход от этого мероприятия будет передан на помощь Украине, которую мы очень сильно поддерживаем с первого дня войны", — сказал польский бизнесмен.

Гроховский подчеркнул, что польские власти не должны игнорировать подобные опасные движения, ведь умолчание только усиливает их влияние.

