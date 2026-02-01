logo

Польша В Польше владелец гостиницы "отомстил" антиукраинской партии, которая провела конгресс в имении Лохов
НОВОСТИ

В Польше владелец гостиницы "отомстил" антиукраинской партии, которая провела конгресс в имении Лохов

В Польше прошел конгресс пророссийских сил. Владелец имения в Лохове объявил, что все средства за мероприятие будут переданы на помощь Украине.

1 февраля 2026, 07:50
В польском городке Лохов 31 января стартовал Конгресс национальных экономических и самоуправленческих инициатив KINGS, организованный политической силой "Конфедерация Польской Короны" во главе со скандально известным Гжегожем Брауном. Мероприятие сразу вызвало волну возмущения, ведь Браун известен радикальными и откровенно антиукраинскими заявлениями, а сам конгресс критики назвали площадкой для распространения пророссийских идей.

В Польше владелец гостиницы "отомстил" антиукраинской партии, которая провела конгресс в имении Лохов

Гжегож Браун. Фото из открытых источников

Событие проходило в историческом комплексе Arche Pałac и Folwark Łochów (дворец "Архе" и имение Лохов), принадлежащем компании Arche S.A. Информация о проведении конгресса повлекла за собой масштабную негативную реакцию. Несколько тысяч человек подписали петицию с требованием отменить аренду помещения для мероприятия. Участниками конгресса должно стать более 550 человек, а стоимость участия колебалась от 150 до 5 тысяч злотых.

Компания Arche SA объяснила, что в качестве оператора гостиничных объектов нет законных оснований отказывать в аренде, если все формальные требования соблюдены. В то же время, президент компании Владислав Гроховский публично дистанцировался от идеологии организаторов. Он назвал конгресс "топливом для экстремизма и радикализации" и объявил, что все средства, полученные за проведение мероприятия, будут переданы на помощь Украине.

"Мы абсолютно не согласны с господином Брауном. Поэтому я решил, что весь доход от этого мероприятия будет передан на помощь Украине, которую мы очень сильно поддерживаем с первого дня войны", — сказал польский бизнесмен.

Гроховский подчеркнул, что польские власти не должны игнорировать подобные опасные движения, ведь умолчание только усиливает их влияние.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польский депутат Гжегож Браун обвинил своего коллегу в слишком украинской фамилии.

Также "Комментарии" писали, что кандидат в президенты Польши вытер ноги и сжег флаг ЕС.



Источник: https://www.rp.pl/polityka/art43729931-kongres-konfederacji-grzegorza-brauna-w-lochowie-przychod-z-imprezy-wspomoze-ukraine
