В Польщі власник готелю "помстився" антиукраїнській партії, яка провела конгрес у маєтку Лохів

У польському містечку Лохів 31 січня стартував Конгрес національних економічних і самоуправлінських ініціатив KINGS, організований політичною силою "Конфедерація Польської Корони" на чолі зі скандально відомим Гжегожем Брауном. Захід одразу викликав хвилю обурення, адже Браун відомий радикальними та відверто антиукраїнськими заявами, а сам конгрес критики назвали майданчиком для поширення проросійських ідей.

Гжегож Браун. Фото з відкритих джерел

Подія проходила в історичному комплексі Arche Pałac i Folwark Łochów (палац "Архе" і маєток Лохів), який належить компанії Arche S.A. Інформація про проведення конгресу спричинила масштабну негативну реакцію. Кілька тисяч людей підписали петицію з вимогою скасувати оренду приміщення для заходу. Учасниками конгресу мали стати понад 550 осіб, а вартість участі коливалася від 150 до 5 тисяч злотих.

Компанія Arche S.A. пояснила, що як оператор готельних об’єктів не має законних підстав відмовляти в оренді, якщо всі формальні вимоги дотримані. Водночас президент компанії Владислав Гроховський публічно дистанціювався від ідеології організаторів. Він назвав конгрес "паливом для екстремізму та радикалізації" й оголосив, що всі кошти, отримані за проведення заходу, буде передано на допомогу Україні.

"Ми абсолютно не згодні з паном Брауном. Тому я вирішив, що весь дохід від цього заходу буде передано на допомогу Україні, яку ми дуже сильно підтримуємо з першого дня війни", — сказав польський бізнесмен.

Гроховський наголосив, що польська влада не повинна ігнорувати подібні небезпечні рухи, адже замовчування лише посилює їхній вплив.

