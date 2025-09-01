В Польше внезапно заговорили о победе России

Цивилизованному миру нужно перестать привыкать к российско-украинской войне, ведь именно это может стать самой большой победой РФ. Такое заявление сделал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает "Polsat News".

Владислав Косиняк-Камыш. Фото: из открытых источников

В ходе выступления на памятных мероприятиях по случаю начала Второй мировой войны Косиняк-Камыш акцентировал, что к войне РФ против Украины "несмотря на усталость, трудности и эмоции, мы не можем относиться как к обычному делу".

"Там гибнут люди, дети. Бомбы падают на ясли, детские сады и больницы", – сказал польский министр.

По словам польского министра, привыкание к войне является "худшей и самой большой победой империи зла, которая снова смотрит с Востока".

Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что на поле боя в Украине также решается вопрос безопасности Польши.

"Я знаю, что с течением времени чувствительность уменьшается, но государственная необходимость не может быть затмена усталостью или унынием. Это обязательство перед Вестерплатте и обязательство перед людьми Вестерплатте: солдатами Польской армии", – добавил Косиняк-Камыш.

Читайте также на портале "Комментарии" — никакие компромиссы с российским диктатором Владимиром Путиным не обеспечат мир в Европе. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя последние события войны в Украине и ситуацию на восточной границе ЕС. По его словам, Россия стала новой версией "империи зла", которой следует противостоять.

Дональд Туск во время встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в пограничном польском городе Крынки заявил, что последние недели войны в Украине продемонстрировали, что любые уступки Кремлю только подталкивают Россию к новой агрессии.



