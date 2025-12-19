В Польше во весь мир громко унизили Путина и Россию: громкое заявление Навроцкого

Визит украинского президента Владимира Зеленского в Варшаву стал "плохой новостью" для России, заявил президент Польши Кароль Навроцкий в комментарии для СМИ.

Фото: из открытых источников

"Визит президента Зеленского в Варшаву является хорошей информацией для Польши, для Варшавы, для Киева, для всего нашего региона, а плохой информацией для Москвы и всей Российской Федерации. Ведь это доказательство того, что в стратегических вопросах нашего стратегического сотрудничества, в вопросах безопасности Польша, Украина, страны региона, демократические государства — вместе", — подчеркнул он.

Комментируя действия России, Навроцкий подчеркнул, что продолжаются постоянные гибридные операции, в частности, нарушения воздушного пространства и атаки на польскую инфраструктуру с помощью российских агентов.

"Мы чувствуем это в Польше и по всей Европе", – добавил президент Польши.

Он также отметил, что Польша продолжает поддерживать санкции против России, передачу замороженных российских активов и дипломатическое давление на Москву.

Кроме того, Навроцкий высказал мнение по поводу американского президента: Дональд Трамп является "единственным главой в мире, который готов заставить Владимира Путина подписать мирное соглашение".

По историческим вопросам президент Польши сообщил, что во время совместной встречи присутствовали главы Институтов национальной памяти Польши и Украины.



"Эти вопросы нужно решить. 26 заявок, запросов Института национальной памяти, которые были переданы украинской стороне, должны быть рассмотрены, согласно нашему партнерству и нашим отношениям", — подчеркнул Навроцкий.

Как уже писали "Комментарии", Европейский Союз принял решение предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро, что обеспечивает стране финансовую стабильность на ближайшие годы. Об этом 19 декабря во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Польша сыграла немаловажную роль в поддержке Украины при принятии этого решения.