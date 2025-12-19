У Польщі на весь світ гучно принизили Путіна і Росію: гучна заява Навроцького

Візит українського президента Володимира Зеленського до Варшави став "поганою новиною" для Росії, заявив президент Польщі Кароль Навроцький у коментарі для ЗМІ.

Фото: з відкритих джерел

"Візит президента Зеленського до Варшави є доброю інформацією для Польщі, для Варшави, для Києва, для всього нашого регіону, а поганою інформацією для Москви і всієї Російської Федерації. Бо це є доказом того, що у стратегічних питаннях нашої стратегічної співпраці, в питаннях безпеки Польща, Україна, країни регіону, демократичні держави — разом", – наголосив він.

Коментуючи дії Росії, Навроцький підкреслив, що тривають постійні гібридні операції, зокрема порушення повітряного простору та атаки на польську інфраструктуру за допомогою російських агентів.

"Ми відчуваємо це в Польщі і по всій Європі", – додав президент Польщі.

Він також зазначив, що Польща продовжує підтримувати санкції проти Росії, передачу заморожених російських активів та дипломатичний тиск на Москву.

Крім того, Навроцький висловив думку щодо американського президента: Дональд Трамп є "єдиним головою у світі, який готовий змусити Володимира Путіна підписати мирну угоду".

Щодо історичних питань, президент Польщі повідомив, що під час спільної зустрічі присутні були голови Інститутів національної пам'яті Польщі і України.



"Ці питання треба вирішити. 26 заявок, запитів Інституту національної пам'яті, які були передані українській стороні, повинні бути розглянуті, згідно з нашим партнерством і з нашими відносинами", — наголосив Навроцький.

Як вже писали "Коментарі", Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро, що забезпечує країні фінансову стабільність на найближчі роки. Про це 19 грудня під час спільної пресконференції з президентом Польщі Каролем Навроцьким повідомив президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив, що Польща відіграла важливу роль у підтримці України під час ухвалення цього рішення.