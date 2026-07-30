В Польше во время атаки РФ по Украине упал неизвестный объект: образовался кратер (ФОТО)

В Люблинском воеводстве Польши правоохранители и спасатели расследуют падение неизвестного объекта, которое произошло в ночь на 30 июля на фоне очередной массированной воздушной атаки России по Украине. На месте происшествия обнаружили кратер и разбросанные обломки, а территорию взяли под охрану до прибытия военных специалистов.

В Польше рухнул неизвестный объект во время атаки РФ по Украине

По информации польских СМИ, ночью в Люблине и области доносились сигналы воздушной тревоги на фоне атаки РФ по Украине. Вскоре жители нескольких населенных пунктов начали сообщать о мощных взрывах и громких звуках в небе.

Представитель Государственной пожарной охраны Люблинского воеводства Томаш Стахира сообщил, что спасатели работали вблизи населенного пункта Тарнава-Колония, где, вероятно, упал неизвестный объект. По его словам, аналогичные сообщения поступали также из соседних районов.

Жители села Тарговиска рассказали журналистам, что взрыв был настолько сильным, что в домах дрожали окна, а сам толчок напоминал землетрясение. Некоторые свидетели предполагали, что речь идет о падении ракеты или беспилотника, однако официального подтверждения этих версий пока нет.

В Польше после атаки РФ нашли кратер и обломки неизвестного объекта

После пяти часов утра полиция подтвердила падение неизвестного объекта и сообщила, что между населенными пунктами Тарнава-Колония и Токары на поле, примерно в двух километрах от жилой застройки, был обнаружен кратер и обломки. Из-за сложного рельефа местность обследовали с помощью квадроциклов.

Район инцидента оцепили, дороги поблизости перекрыли, а доступ посторонних лиц ограничили. Дальнейшее исследование места происшествия будут проводить военные, которые должны установить происхождение обломков и причину кратера.

В ночь на 30 июля Россия совершила масштабную воздушную атаку по Украине. Мониторинговые ресурсы сообщали, что одна из российских ракет могла нарушить воздушное пространство Польши и залететь примерно на 20 километров в глубь страны. Официального подтверждения этому польские власти пока не предоставили.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине