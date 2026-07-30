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У Польщі під час атаки РФ по Україні впав невідомий об’єкт: утворився кратер (ФОТО)

У Люблінському воєводстві Польщі після масованої атаки Росії по Україні виявили кратер і уламки невідомого об’єкта.

30 липня 2026, 08:50
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Slava Kot

У Люблінському воєводстві Польщі правоохоронці та рятувальники розслідують падіння невідомого об’єкта, яке сталося в ніч проти 30 липня на тлі чергової масованої повітряної атаки Росії по Україні. На місці події виявили кратер і розкидані уламки, а територію взяли під охорону до прибуття військових фахівців.

У Польщі під час атаки РФ по Україні впав невідомий об’єкт: утворився кратер (ФОТО)

У Польщі впав невідомий об’єкт під час атаки РФ по Україні

За інформацією польських ЗМІ, вночі в Любліні та області лунали сигнали повітряної тривоги на тлі атаки РФ по Україні. Незабаром жителі кількох населених пунктів почали повідомляти про потужні вибухи та гучні звуки в небі.

Речник Державної пожежної охорони Люблінського воєводства Томаш Стахира повідомив, що рятувальники працювали поблизу населеного пункту Тарнава-Колонія, де, ймовірно, впав невідомий об’єкт. За його словами, аналогічні повідомлення надходили також із сусідніх районів.

Мешканці села Тарговиська розповіли журналістам, що вибух був настільки сильним, що у будинках тремтіли вікна, а сам поштовх нагадував землетрус. Деякі свідки припускали, що йдеться про падіння ракети або безпілотника, однак офіційного підтвердження цих версій поки немає.

У Польщі під час атаки РФ по Україні впав невідомий об’єкт: утворився кратер (ФОТО) - фото 2

У Польщі після атаки РФ знайшли кратер і уламки невідомого об’єкта

Після 5:00 ранку поліція підтвердила падіння невідомого об’єкта та повідомила, що між населеними пунктами Тарнава-Колонія та Токари на полі, приблизно за два кілометри від житлової забудови, було виявлено кратер та уламки. Через складний рельєф місцевість обстежували за допомогою квадроциклів.

Район інциденту оточили, дороги поблизу перекрили, а доступ сторонніх осіб обмежили. Подальше дослідження місця події проводитимуть військові, які мають встановити походження уламків і причину утворення кратера.

У ніч на 30 липня Росія здійснила масштабну повітряну атаку по Україні. Моніторингові ресурси повідомляли, що одна з російських ракет могла порушити повітряний простір Польщі та залетіти приблизно на 20 кілометрів углиб країни. Офіційного підтвердження цього польська влада наразі не надала.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні.



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Джерело: https://wiadomosci.onet.pl/lublin/potezny-huk-na-lubelszczyznie-na-miejscu-pojawily-sie-sluzby/hrxqy2p
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