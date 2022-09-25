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В Польше возмущены русскоязычными беженцами, не знающими родной язык, но предлагают их учить

В Польше многие украинские беженцы общаются не на украинском, а на русском языке

сегодня, 18:44
Автор:

Лиля Воробьева
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Поляки хотят учить русскоязычных беженцев из Украины родному языку. В соседней стране разгорелась очередная дискуссия о том, на каком языке говорят некоторые украинцы. В Польше некоторые люди думают, что по возвращении важно отстраивать страну на своем языке. Такое мнение высказал вицемаршал Варминско-Мазурского воеводства Мирон Сыч во время съезда в Казимеже Дольном, пишет Ukrayina.pl.

В Польше возмущены русскоязычными беженцами, не знающими родной язык, но предлагают их учить

Украинские беженцы в Польше (фото из открытых источников)

Некоторые поляки не понимают, как можно восстанавливать Украину, разговаривая на языке страны, которая на нас напала и убивает людей.

"Важно строить Украину заново на родном языке. И мне, и, пожалуй, всем нам было бы очень важно построить Украину заново на родном языке. Для меня непонятно, как создавать ее на русском. Если они не смогли выучить украинский на Востоке Украины, то, возможно, пусть учатся в Польше?" – заявил польский депутат.

В то же время министр образования и науки Польши Пшемислав Чарнек отметил, что Украина должна учить своих граждан, которые едут в их страну, украинскому языку. Он добавил, что это можно сделать

В свою очередь, министр образования и науки Польши Пшемислав Чарнек подчеркнул, что украинская сторона должна учить украинскому языку людей, приезжающих в Польшу. Он добавил, что с помощью различных средств это можно сделать, например тех, которыми руководит его министерство.

"Я говорю об общественных организациях и мультигенерационном образовании. Вы идеально подходите к этой программе. Вы можете собрать эти средства и научить детей украинскому", — заявил Чарнек.

В свою очередь, генеральный консул Украины в Люблине Артем Валах заявил, что проблемой для Украины является насаждение русского языка. Но украинский дипломат подчеркнул, что есть правовая база, которая подтверждает, что в Украине есть один государственный язык – украинский.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Германии уже нет практически места для украинских беженцев , осталось только 4 федеральных земли.



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Источник: https://ukrayina.pl/ukrayina/7,183830,28947158,1059-1055-1086-1083-1100-1097-1110-1087-1088-1086-1087-1086-1085-1091-1102-1090-1100.html
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