В Польше возмутились из-за флагов на польской военной технике, переданной Украине

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш подверг критике использование красно-черных флагов, которые он квалифицировал, как флаги УПА, на польской военной технике, которую украинцы применяют для войны против России.

Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал видео телеканала WarNewsPL, который 20 декабря обнародовал на платформе X запись с двумя бронетранспортерами "Росомак", на которых размещены флаги Украинской повстанческой армии. По словам польского министра, это "провокация".

"Флаги УПА на бронетранспортерах "Росомак", переданных Польшей украинской армии, являются провокацией, которой не должно быть. Я приказал срочно вмешаться в украинский атташе в Варшаве, чтобы прояснить этот вопрос", — написал Косиняк-Камиш.

В комментариях под сообщением министра обороны Польши мнения разделились. Некоторые пользователи указывали, что из-за подобных действий Украины нужно заблокировать помощь со стороны Польши, в то время как другие объясняли, что это не "провокация", а часть украинской истории борьбы за независимость страны.

"Господин министр, это не поможет, украинцы плюют нам в лицо, когда мы им оказываем огромную помощь... Пожалуйста, поговорите с министром обороны Украины, что если такие ситуации будут повторяться, Польша не будет оказывать военную помощь через военный хаб в Жешуве".

"Что толку, ведь УПА – это украинские герои, в Украине полно памятников Шухевичу и Бандере, а на Лычаковском кладбище красно-черные флаги. Может лучше признайте, что культ геноцидов поляков является неотъемлемым элементом Украинского государства".

"Это не впервые и не в последний раз, когда они демонстрируют свое истинное лицо и отношение к Польше. Чем меньше они будут нуждаться, тем заметнее это будет".

"Ой, русский идиот, не обижай наших братьев украинцев, которые защищают нас от кацапов, благодаря им бомбы не падают на наши головы".

"Когда поляки используют флаги Армии Краевой, никто не жалуется, потому что это ваши герои, а они воевали не только с украинцами, но и с другими. Так же и с УПА, для украинцев они герои, сражавшиеся со всеми украинскими врагами. Это наша история, люди тогда боролись за свою свободу и сейчас используют те же флаги. Успокойтесь и молитесь, чтобы 1939 год не повторился. Пусть делают свою работу".

"Грустно, что польские политики не дают историкам заниматься этими вопросами. Делают это по 2 причинам: 1. Потеряют средство политических манипуляций избирателями и 2. Вы должны признать, что были не только жертвами, но и преступниками на украинской земле".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше призывали не давать оружие Украине.

Также "Комментарии" писали Владислав Косиняк-Камыш в июле заявил о нерешенном историческом вопросе с Украиной. По его словам, без учета польской позиции по Волынской трагедии Украине невозможно будет стать членом ЕС.