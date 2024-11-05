Киев не представил Варшаве тайные приложения плана победы президента Владимира Зеленского. Причина заключается в том, что Польша не имеет необходимо оружия, о котором в них говорилось. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский, сообщает "Радио Свобода".

Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

В то же время о тайных приложениях были проинформированы: Германия; Италия; Великобритания; Франция.

"Речь идет о технических данных определенных видов оружия. Зеленский был очень недоволен, что это попало в прессу и это было достаточно чувствительным. Он хотел удержать это в тайне, и так не произошло. Речь шла о видах оружия, которого у нас нет", — пояснил министр.

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Также издание "Комментарии" сообщало – помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков прокомментировал план победы, который недавно представил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что ему не понравилось название плана победы Зеленского. По словам помощника Путина, он не предусматривает участия России и каких-либо мирных переговоров для окончания войны в Украине.



