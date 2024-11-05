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В Польше впервые признались, почему Варшаву не осведомили о тайных приложениях плана победы

Сикорский заявил, что Польша не имеет того оружия, которое нужно Украине и о котором идет речь в тайных приложениях плана победы

сегодня, 11:17
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Кравцев Сергей

Киев не представил Варшаве тайные приложения плана победы президента Владимира Зеленского. Причина заключается в том, что Польша не имеет необходимо оружия, о котором в них говорилось. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский, сообщает "Радио Свобода".

В Польше впервые признались, почему Варшаву не осведомили о тайных приложениях плана победы

Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

В то же время о тайных приложениях были проинформированы: Германия; Италия; Великобритания; Франция.

"Речь идет о технических данных определенных видов оружия. Зеленский был очень недоволен, что это попало в прессу и это было достаточно чувствительным. Он хотел удержать это в тайне, и так не произошло. Речь шла о видах оружия, которого у нас нет", — пояснил министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — 16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы. В частности, он заявил, что, если Запад поддержит Украину в реализации пунктов Плана победы, то вполне реально завершить войну не позже 2025 года. Насколько реальны к выполнению известные пункты Плана победы? И можно ли говорить о возможности завершить войну в такие сроки, как надеется президент? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков прокомментировал план победы, который недавно представил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что ему не понравилось название плана победы Зеленского. По словам помощника Путина, он не предусматривает участия России и каких-либо мирных переговоров для окончания войны в Украине.




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