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В Кремле отреагировали на план победы Зеленского: что не понравилось

Помощник Путина жалуется, что Зеленский предлагает план победы, а не "план переговоров".

сегодня, 12:33
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Автор:
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Slava Kot

Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков прокомментировал план победы, который недавно представил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле отреагировали на план победы Зеленского: что не понравилось

Юрий Ушаков. Фото из открытых источников

Юрий Ушаков заявил, что ему не понравилось название плана победы Зеленского. По словам помощника Путина, он не предусматривает участия России и каких-либо мирных переговоров для окончания войны в Украине.

"Я слышал, что он предложил на днях не план переговоров, а план победы. Вот это о многом говорит", — сказал Ушаков.

Также Ушаков рассказал, что на саммите БРИКС лидеры стран обсуждали войну в Украине, а именно китайско-бразильский "мирный план" окончания войны. По его словам, страны БРИКС согласовали формулировку по Украине, которая войдет в итоговую декларацию саммита. Ушаков добавил, что это общая позиция, не вызывающая ни у кого возражений.

Напомним, что ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал план Зеленского — "не планом мира", а "планом дальнейшей экзальтации ситуации". По его словам, предложение президента Украины сосредоточено на большем вовлечении стран НАТО в войну против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после оглашения Владимиром Зеленским плана победы российский диктатор Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров назвали свои условия для переговоров по окончанию войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что лидерам стран БРИКС не понравилась идея Путина создать антизападный блок и поколебать позиции доллара на мировом рынке.



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