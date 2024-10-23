В Кремле отреагировали на план победы Зеленского: что не понравилось

Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков прокомментировал план победы, который недавно представил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Юрий Ушаков. Фото из открытых источников

Юрий Ушаков заявил, что ему не понравилось название плана победы Зеленского. По словам помощника Путина, он не предусматривает участия России и каких-либо мирных переговоров для окончания войны в Украине.

"Я слышал, что он предложил на днях не план переговоров, а план победы. Вот это о многом говорит", — сказал Ушаков.

Также Ушаков рассказал, что на саммите БРИКС лидеры стран обсуждали войну в Украине, а именно китайско-бразильский "мирный план" окончания войны. По его словам, страны БРИКС согласовали формулировку по Украине, которая войдет в итоговую декларацию саммита. Ушаков добавил, что это общая позиция, не вызывающая ни у кого возражений.

Напомним, что ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал план Зеленского — "не планом мира", а "планом дальнейшей экзальтации ситуации". По его словам, предложение президента Украины сосредоточено на большем вовлечении стран НАТО в войну против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после оглашения Владимиром Зеленским плана победы российский диктатор Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров назвали свои условия для переговоров по окончанию войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что лидерам стран БРИКС не понравилась идея Путина создать антизападный блок и поколебать позиции доллара на мировом рынке.