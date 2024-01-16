В Польше ввели уголовную ответственность для уклонистов: подробности

Власти Польши усилили ответственность для уклонистов на случай введения в стране военного положения. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita, передает портал "Комментарии".

Польша утвердила новые правила мобилизации. Фото из открытых источников

Соответствующее постановление министра национальной обороны Польши от 7 декабря 2023 вступило в силу 16 января, пишет издание.

Согласно новым правилам, отмечает Rzeczpospolita, теперь во время войны или объявления в Польше мобилизации всем лицам, которые будут уклоняться от призыва в армию, будет грозить не менее 5 лет лишения свободы.

Правительственное постановление также уточняет, что отметка "немедленно" в повестке дня означает, что мобилизованный гражданин Польши должен явиться в мобилизационный центр не позднее чем через шесть часов с момента получения повестки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики составляют списки "неблагонадежных" граждан Украины, проживая на временно оккупированных территориях, отказываются от получения российских документов. Оккупанты ускорили процедуру раздачи российских паспортов в захваченных регионах. Наличие паспорта РФ сейчас является основным условием проживания на временно оккупированных территориях. Захватчики ввели обязательный военный учет для мужчин. Теперь обратиться в оккупационные администрации могут только те мужчины, которые зарегистрированы в военкомате.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.

