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В Польше выдвинули категорический ультиматум Зеленскому из-за скандала с УПА: какое требование выдвинули

Украина должна отменить решение о названии подразделения ССО в честь УПА, иначе Навроцкий угрожает лишением Зеленского награды

11 июня 2026, 18:55
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Клименко Елена

В окружении президента Польши Кароля Навроцкого сообщили, что процедура лишения украинского президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла будет завершена "скорее раньше чем позже", если Киев официально не отменит решение о присвоении одному из подразделений ССО ВСУ имени "Героев УПА". Об этом в комментарии RMF24 рассказал глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

В Польше выдвинули категорический ультиматум Зеленскому из-за скандала с УПА: какое требование выдвинули

Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о сроках принятия окончательного решения об аннулировании награды, Пшидач подчеркнул, что польская сторона не готова идти на компромиссы по вопросам исторической памяти. Он в очередной раз подчеркнул позицию по символике украинских вооруженных сил:  

"Надо еще раз подчеркнуть, что решение украинской стороны о присвоении воинским подразделениям звания 'Героев УПА', а по сути – бандитов под флагом УПА, является в Польше неприемлемым. Это вызвало всеобщее возмущение. Отсюда и анонс конкретных шагов со стороны господина президента. Многие поляки чувствуют определенное оправдание украинцев за последние годы, она сталкивается именно с таким решением президента Зеленского", – отметил Пшидач.

Чиновник добавил, что "мяч находится на стороне Украины". Киеву было ясно дано понять, что отсутствие "реальных действий и жестов" в ближайшие дни автоматически запустит процесс отзыва высшей польской награды.

По мнению Пшидача, ультиматум Навроцкого – это "справедливое отношение", оставляющее простор для диалога, однако время на размышления стремительно истекает.  

"Украинская сторона имеет время, чтобы должным образом проанализировать, какую ценность для нее имеют отношения с Польшей. Она прекрасно знает, что нужно сделать, чтобы эти отношения улучшить. Мы дали временное пространство, чтобы украинская сторона могла сделать шаг назад. Мы надеемся, что это произойдет. Если этого не произойдет, мы будем принимать дальнейшие решения. действия", — подчеркнул он.

Портал "Комментарии" уже писал, что стартующий 11 июня в США, Канаде и Мексике чемпионат мира по футболу еще до начала оказался в центре масштабной информационной кампании со стороны прокремлевских сетей.



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