У Польщі висунули категоричний ультиматум Зеленському через скандал з УПА: яку вимогу висунули

В оточенні президента Польщі Кароля Навроцького повідомили, що процедура позбавлення українського президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла буде завершена "швидше раніше, ніж пізніше", якщо Київ офіційно не скасує рішення про присвоєння одному з підрозділів ССО ЗСУ імені "Героїв УПА". Про це в коментарі RMF24 розповів голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач.

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Відповідаючи на запитання щодо термінів ухвалення остаточного рішення про анулювання нагороди, Пшидач наголосив, що польська сторона не готова йти на компроміси в питаннях історичної пам’яті. Він вкотре підкреслив позицію щодо символіки українських збройних сил:

"Треба ще раз підкреслити, що рішення української сторони про присвоєння військовим підрозділам звання 'Героїв УПА', а по суті – бандитів під прапором УПА, є в Польщі неприйнятним. Це викликало загальне обурення. Звідси й анонс конкретних кроків з боку пана президента. Багато поляків відчувають певний виправданий гнів і розчарування, що після всього, що Польща робила для українців протягом останніх років, вона стикається саме з таким рішенням президента Зеленського", – зазначив Пшидач.

Посадовець додав, що наразі "м’яч перебуває на боці України". Києву було чітко дано зрозуміти, що відсутність "реальних дій та жестів" у найближчі дні автоматично запустить процес відкликання найвищої польської нагороди.

На думку Пшидача, ультиматум Навроцького – це "справедливе ставлення", що залишає простір для діалогу, однак час на роздуми стрімко спливає.

"Українська сторона має час, щоб належним чином проаналізувати, яку цінність для неї мають відносини з Польщею. Вона чудово знає, що потрібно зробити, щоб ці відносини покращити. Ми дали часовий простір, щоб українська сторона могла зробити крок назад. Ми сподіваємося, що це відбудеться. Якщо цього не відбудеться, ми будемо приймати подальші рішення. Усе, що робить президент, відповідає наміченому сценарію. Найближчі дні покажуть конкретні дії", — наголосив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що чемпіонат світу з футболу, який стартує 11 червня у США, Канаді та Мексиці, ще до початку опинився в центрі масштабної інформаційної кампанії з боку прокремлівських мереж.