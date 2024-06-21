В Польше высмеяли Путина, посоветовав не беспокоиться из-за поражения

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что проигрыш России в войне против Украины якобы "положит конец тысячелетней российской государственности". Как передает портал "Комментарии", министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский у себя в Twitter (X) в шутку посоветовал ему не беспокоиться, поскольку история России не насчитывает 1000 лет.
Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников
Радослав Сикорский в свою очередь напомнил, что история Москвы составляет менее 900 лет, ведь город был основан только в 1147 году. Именно поэтому Путин "чрезмерно волнуется" по поводу проигрыша России в войне с Украиной и того, что это "положит конец тысячелетней российской государственности", добавил глава польского МИД.
Топ-дипломат также напомнил, что Россия пережила поражение в Крымской войне, войне с Японией, Первой мировой войне, после вторжения в Польшу 1920 года, войне в Афганистане и холодной войне (то есть уже неоднократно проигрывала войны).
Отметим, на пресс-конференции в Ханое уже традиционно оправдывая полномасштабное вторжение РФ в Украину, Владимир Путин заявил, что якобы США и ЕС повышают градус, эскалируют ситуацию.
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