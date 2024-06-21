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В Польше высмеяли Путина, посоветовав не беспокоиться из-за поражения

Глава МИД Польши потроллил Путина и посоветовал не беспокоиться из-за поражения

сегодня, 17:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин заявил, что проигрыш России в войне против Украины якобы "положит конец тысячелетней российской государственности". Как передает портал "Комментарии", министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский у себя в Twitter (X) в шутку посоветовал ему не беспокоиться, поскольку история России не насчитывает 1000 лет. 

В Польше высмеяли Путина, посоветовав не беспокоиться из-за поражения

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

"Стратегическое поражение для России будет означать прекращение ее государственности, это означает конец тысячелетней истории", – сказал кремлевский диктатор.

Радослав Сикорский в свою очередь напомнил, что история Москвы составляет менее 900 лет, ведь город был основан только в 1147 году. Именно поэтому Путин "чрезмерно волнуется" по поводу проигрыша России в войне с Украиной и того, что это "положит конец тысячелетней российской государственности", добавил глава польского МИД.

Топ-дипломат также напомнил, что Россия пережила поражение в Крымской войне, войне с Японией, Первой мировой войне, после вторжения в Польшу 1920 года, войне в Афганистане и холодной войне (то есть уже неоднократно проигрывала войны).

"После империи наступает место для национальной жизни", – подытожил Сикорский.

Отметим, на пресс-конференции в Ханое уже традиционно оправдывая полномасштабное вторжение РФ в Украину, Владимир Путин заявил, что якобы США и ЕС повышают градус, эскалируют ситуацию.

"Мы это видим, наблюдаем, они все время повышают градус, эскалируют ситуацию. Видимо, рассчитывают на то, что мы в какой-то момент испугаемся. Но в то же время они говорят и о том, что хотят стратегического поражения России на поле боя. Что это значит для России? Для России это означает прекращение ее государственности. Это значит конец тысячелетней истории российского государства", – заявил российский лидер.




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