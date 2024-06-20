"Лучше тогда идти до конца": Путин сделал безумное заявление о стратегическом поражении РФ на поле боя

После своих заявлений о планах Харьковщины и мирных переговоров на условиях РФ. Путин ответил, что для Кремля будет означать стратегическое поражение на поле боя. По его словам, это "будет конец тысячелетней истории российского государства", а потому, по его мнению, "не лучше ли тогда идти до конца". Такое заявление с сумасшедшим намеком он сделал на пресс-конференции в Ханое, сообщают росСМИ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Уже традиционно оправдывая полномасштабное вторжение РФ в Украину, Путин заявил, что якобы они (США и ЕС – ред) повышают градус, эскалируют ситуацию.

"Мы это видим, наблюдаем, они все время повышают градус, эскалируют ситуацию. Видимо, рассчитывают на то, что мы в какой-то момент испугаемся. Но в то же время они говорят и о том, что хотят стратегического поражения России на поле боя. Что это значит для России? Для России это означает прекращение ее государственности. Это значит конец тысячелетней истории российского государства. заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин во Вьетнаме сделал новое заявление по "мирным предложениям" Москвы. Сегодня глава Кремля во время своего турне по Азии сделал новое заявление о мирных переговорах по прекращению войны в Украине. Да, по его словам, надежды на переговоры с Западом не оправдались. Также Владимир Путин назвал реакцию Запада на его "мирные инициативы" по отношению к Украине ожидаемой.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин открыто высказался по поводу своих планов на Харьковщину. Глава Кремля снова заговорил о наступлении на Харьковщину. По его словам, "попытки Киева выдавить ВС РФ из-под Харькова любой ценой дорого ему обойдутся".