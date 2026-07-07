В Польше выставили Украине ультиматум из-за УПА: что требует Варшава

Руководитель Управления международной политики в Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Киев знает, какие шаги необходимо предпринять для улучшения двусторонних отношений. По его словам, главное условие Варшавы — прекращение "прославления ОУН-УПА" со стороны Украины.

Марцин Пшидач. Фото: PAP/Radek Pietruszka

Марцин Пшидач накануне саммита НАТО в Анкаре прокомментировал возможность контактов между президентами Польши Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским. По словам польского чиновника, президент Навроцкий не настаивает на встрече с украинским лидером. В то же время он подчеркнул, что сама встреча не имеет смысла без конкретных результатов.

"Президент Навроцкий не стремится к встрече с президентом Зеленским. Если украинская сторона планировала встретиться с президентом, то для этого были возможности… Но дело не во встрече ради встречи. Встреча должна дать какие-то положительные результаты", — сказал представитель Навроцкого.

Наибольшее внимание Пшидач уделил исторической теме. Политик озвучил требования к Украине и заявил, что польская сторона ожидает от Киева прекращения чествования деятелей ОУН-УПА и установления им памятников.

"Если президент Украины хочет улучшить отношения с Польшей, он отлично знает, что нужно делать. Польские ожидания очень четки, когда речь идет о прекращении прославления коллаборантов и преступников Третьего рейха под флагом ОУН-УПА и когда речь идет об установлении им памятников. Это польское ожидание", – подытожил Пшидач.

Отметим, что, несмотря на заявления Пшидача, Международный военный трибунал в Нюрнберге не признавал ОУН и УПА преступными организациями. Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия, а также их лидеры, в частности Степан Бандера и Роман Шухевич, не были осуждены решениями трибунала.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Украины на законопроект Польши о наказании за ОУН-УПА.

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