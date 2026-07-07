В Польше выставили Украине ультиматум из-за УПА: что требует Варшава

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Slava Kot
Руководитель Управления международной политики в Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Киев знает, какие шаги необходимо предпринять для улучшения двусторонних отношений. По его словам, главное условие Варшавы — прекращение "прославления ОУН-УПА" со стороны Украины.
Марцин Пшидач. Фото: PAP/Radek Pietruszka
Марцин Пшидач накануне саммита НАТО в Анкаре прокомментировал возможность контактов между президентами Польши Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским. По словам польского чиновника, президент Навроцкий не настаивает на встрече с украинским лидером. В то же время он подчеркнул, что сама встреча не имеет смысла без конкретных результатов.
Наибольшее внимание Пшидач уделил исторической теме. Политик озвучил требования к Украине и заявил, что польская сторона ожидает от Киева прекращения чествования деятелей ОУН-УПА и установления им памятников.
Отметим, что, несмотря на заявления Пшидача, Международный военный трибунал в Нюрнберге не признавал ОУН и УПА преступными организациями. Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия, а также их лидеры, в частности Степан Бандера и Роман Шухевич, не были осуждены решениями трибунала.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Украины на законопроект Польши о наказании за ОУН-УПА.
Также "Комментарии" писали, что Буданов резко отреагировал на ультиматум Польши.