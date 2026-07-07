У Польщі виставили Україні ультиматум через УПА: що вимагає Варшава

Керівник Управління міжнародної політики в Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Київ знає, які кроки необхідно зробити для покращення двосторонніх відносин. За його словами, головною умовою Варшави є припинення "прославляння ОУН-УПА" з боку України.

Марцін Пшидач. Фото: PAP/Radek Pietruszka

Марцін Пшидач напередодні саміту НАТО в Анкарі прокоментував можливість контактів між президентами Польщі Каролем Навроцьким і України Володимиром Зеленським. За словами польського чиновника, президент Навроцький не наполягає на зустрічі з українським лідером. Водночас він наголосив, що сама зустріч не має сенсу без конкретних результатів.

"Президент Навроцький не прагне зустрічі з президентом Зеленським. Якщо українська сторона планувала зустрітися з президентом, то для цього були можливості… Але справа не в зустрічі заради зустрічі. Зустріч має дати якісь позитивні результати", — сказав представник Навроцького.

Найбільшу увагу Пшидач приділив історичній тематиці. Політик озвучив вимоги до України та заявив, що польська сторона очікує від Києва припинення вшанування діячів ОУН-УПА та встановлення їм пам'ятників.

"Якщо президент України хоче покращити відносини з Польщею, він чудово знає, що потрібно робити. Польські очікування дуже чіткі, коли йдеться про припинення прославляння колаборантів та злочинців Третього рейху під прапором ОУН-УПА, і коли йдеться про встановлення їм пам'ятників. Це польське очікування", – підсумував Пшидач.

Зауважимо, що попри заяви Пшидача, Міжнародний військовий трибунал у Нюрнберзі не визнавав ОУН та УПА злочинними організаціями. Організацію українських націоналістів, Українську повстанську армію, а також їхніх лідерів, зокрема Степана Бандеру та Романа Шухевича, не було засуджено рішеннями трибуналу.

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