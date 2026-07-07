У Польщі виставили Україні ультиматум через УПА: що вимагає Варшава

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Slava Kot
Керівник Управління міжнародної політики в Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Київ знає, які кроки необхідно зробити для покращення двосторонніх відносин. За його словами, головною умовою Варшави є припинення "прославляння ОУН-УПА" з боку України.
Марцін Пшидач. Фото: PAP/Radek Pietruszka
Марцін Пшидач напередодні саміту НАТО в Анкарі прокоментував можливість контактів між президентами Польщі Каролем Навроцьким і України Володимиром Зеленським. За словами польського чиновника, президент Навроцький не наполягає на зустрічі з українським лідером. Водночас він наголосив, що сама зустріч не має сенсу без конкретних результатів.
Найбільшу увагу Пшидач приділив історичній тематиці. Політик озвучив вимоги до України та заявив, що польська сторона очікує від Києва припинення вшанування діячів ОУН-УПА та встановлення їм пам'ятників.
Зауважимо, що попри заяви Пшидача, Міжнародний військовий трибунал у Нюрнберзі не визнавав ОУН та УПА злочинними організаціями. Організацію українських націоналістів, Українську повстанську армію, а також їхніх лідерів, зокрема Степана Бандеру та Романа Шухевича, не було засуджено рішеннями трибуналу.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакцію України на законопроєкт Польщі про покарання за ОУН-УПА.
Також "Коментарі" писали, що Буданов різко відреагував на ультиматум Польщі.