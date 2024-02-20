В Польше задержан украинец, уставший от протеста польских фермеров: что он сделал

41-летний гражданин Украины был обвинен в осквернение государственного флага Польши. Инцидент был зафиксирован и передан в местную прокуратуру. Украинец объяснил свои действия усталостью от продолжительных протестов польских фермеров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Polskie Radio Rzeszow.



Протесты польских фермеров. Фото из открытых источников

Лидер инициативы Oszukana Wieś (Обманутая деревня) и участник протестов польских фермеров Роман Кондров рассказал об инциденте, который произошел в Польше с украинским мужчиной. По словам Кондрова, украинец осквернил польский флаг.

"Мужчина жестом показывал, будто вытирает зад польским национальным флагом", — сказал Роман Кондров.

После фиксации инцидента он был передан в прокуратуру Перемышля как доказательство по делу. После допросов правоохранительных органов Польши гражданин Украины признал свою вину.

"41-летнего гражданина Украины допросили, он признал свою вину. Он также дал объяснение. Он отметил, что был пьян и устал недельным ожиданием. Он сожалеет о совершенном", — рассказала спикер окружной прокуратуры в Перемышле Марта Пентковская.

Мужчина согласился на добровольное наказание без судебного разбирательства. Прокурор предложил ему 6 месяцев лишения свободы с отсрочкой на два года.

В последние дни усилились протесты польских фермеров, которые блокируют движение в и из Украины. Блокировка касается не только грузовых перевозок, а также пассажирского транспорта, находящегося часами в ожидании. Кроме того, польские протестующие высыпали украинское зерно из грузового автомобиля, а через несколько дней из вагона. За такие действия ни один польский протестующий не был наказан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-спикер Сейма Польши Пётр Згожельски заявил, что Украине не следует оскорблять польских фермеров.

Также "Комментарии" писали, что в Польше убили мать троих детей из Украины.