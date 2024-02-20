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В Польше задержан украинец, уставший от протеста польских фермеров: что он сделал

Украинец устал недельным ожиданием из-за действий польских фермеров и надругался над польским флагом.

сегодня, 15:00
Автор:
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Slava Kot
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41-летний гражданин Украины был обвинен в осквернение государственного флага Польши. Инцидент был зафиксирован и передан в местную прокуратуру. Украинец объяснил свои действия усталостью от продолжительных протестов польских фермеров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Polskie Radio Rzeszow.

В Польше задержан украинец, уставший от протеста польских фермеров: что он сделал

Протесты польских фермеров. Фото из открытых источников

Лидер инициативы Oszukana Wieś (Обманутая деревня) и участник протестов польских фермеров Роман Кондров рассказал об инциденте, который произошел в Польше с украинским мужчиной. По словам Кондрова, украинец осквернил польский флаг.

"Мужчина жестом показывал, будто вытирает зад польским национальным флагом", — сказал Роман Кондров.

После фиксации инцидента он был передан в прокуратуру Перемышля как доказательство по делу. После допросов правоохранительных органов Польши гражданин Украины признал свою вину.

"41-летнего гражданина Украины допросили, он признал свою вину. Он также дал объяснение. Он отметил, что был пьян и устал недельным ожиданием. Он сожалеет о совершенном", — рассказала спикер окружной прокуратуры в Перемышле Марта Пентковская.

Мужчина согласился на добровольное наказание без судебного разбирательства. Прокурор предложил ему 6 месяцев лишения свободы с отсрочкой на два года.

В последние дни усилились протесты польских фермеров, которые блокируют движение в и из Украины. Блокировка касается не только грузовых перевозок, а также пассажирского транспорта, находящегося часами в ожидании. Кроме того, польские протестующие высыпали украинское зерно из грузового автомобиля, а через несколько дней из вагона. За такие действия ни один польский протестующий не был наказан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-спикер Сейма Польши Пётр Згожельски заявил, что Украине не следует оскорблять польских фермеров.

Также "Комментарии" писали, что в Польше убили мать троих детей из Украины.



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Источник: https://radio.rzeszow.pl/87299/prokuratura-zajela-sie-zniewazeniem-polskiej-flagi-podczas-protestu-w-medyce/
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