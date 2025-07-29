Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании на территории страны 32 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Как подчеркнул глава правительства, действия подозреваемых были направлены на дестабилизацию внутренней ситуации в Польше — они включали диверсии, поджоги, а также физические нападения, передает "Polskie Radio".

В Польше задержаны десятки человек, которые готовили диверсии – Туск

"Сегодня тот момент, когда я хотел бы подвести итоги, чтобы вы, уважаемые дамы и господа, поняли, насколько тяжело работают наши службы. Я хотел бы поблагодарить министра и прошу передать благодарность всем, кто участвует в этих действиях, а также выразить признательность. В настоящее время у нас 32 задержанных и подозреваемых. Подозрения в их адрес обоснованы — они сотрудничали с российскими спецслужбами, которые поручали им либо диверсии, либо нападения".

Среди задержанных — польский гражданин, россияне, украинцы, а также колумбиец, причастный к серии поджогов в 2024 году. Последний действовал по указаниям российских кураторов и, как установило Агентство внутренней безопасности (ABW), осуществил поджоги в Варшаве и Радоме. В обоих случаях горели склады строительных материалов. Колумбийцу предъявлены обвинения в террористической деятельности — ему грозит до пожизненного заключения.

По словам Туска, благодаря дипломатическим усилиям Польши удалось задержать и экстрадировать координатора этих диверсионных действий.

Премьер также подчеркнул, что каждая попытка диверсии — это прямая или косвенная форма сотрудничества с агрессором, и Польша будет реагировать на такие угрозы максимально жёстко.

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