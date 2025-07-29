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Недилько Ксения
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании на территории страны 32 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Как подчеркнул глава правительства, действия подозреваемых были направлены на дестабилизацию внутренней ситуации в Польше — они включали диверсии, поджоги, а также физические нападения, передает "Polskie Radio".
В Польше задержаны десятки человек, которые готовили диверсии – Туск
Среди задержанных — польский гражданин, россияне, украинцы, а также колумбиец, причастный к серии поджогов в 2024 году. Последний действовал по указаниям российских кураторов и, как установило Агентство внутренней безопасности (ABW), осуществил поджоги в Варшаве и Радоме. В обоих случаях горели склады строительных материалов. Колумбийцу предъявлены обвинения в террористической деятельности — ему грозит до пожизненного заключения.
По словам Туска, благодаря дипломатическим усилиям Польши удалось задержать и экстрадировать координатора этих диверсионных действий.
Премьер также подчеркнул, что каждая попытка диверсии — это прямая или косвенная форма сотрудничества с агрессором, и Польша будет реагировать на такие угрозы максимально жёстко.
Напомни, портал "Комментарии" писал, что Германия отправила убийц и насильников из страны самолетом. Это первый "депортационный рейс" при правлении канцлера Германии Фридриха Мерца, взявшего курс на усиление миграционной политики. Самолет уже приземлился в Афганистане. BILD узнал, кто был на борту.