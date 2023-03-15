В Польше задержаны шесть агентов России: в стране ввели состояние повышенной готовности

В Польше спецслужбы разоблачили сеть российских шпионов, которые должны были готовить диверсионную деятельность в стране. Об этом сообщает RMF24 .

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали 6 человек. Следовательно, через их деятельность на железнодорожных путях и на объектах критической инфраструктуры страны ввели режим повышенной готовности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Шесть человек, задержанных Службой внутренней безопасности, — иностранцы, которые должны были работать на российские спецслужбы", — говорится в сообщении.

Польские спецслужбы обнаружили на важных маршрутах и железнодорожных узлах скрытые камеры, которые фиксировали движение на путях и передавали информацию шпионской сети. Речь идет об участках железнодорожных путей в Подкарпатском воеводстве, в частности в районе аэропорта Ясенка под Жешувом. Известно, что это главный пункт, где западное оружие и боеприпасы переправляются для Украины.

Следовательно, из-за этого инцидента польские спецслужбы и полиция приведены в состояние повышенной готовности. Особое внимание будет уделяться обеспечению безопасности на стратегически важных железнодорожных путях в Польше. Кроме того, усиленно будут охранять ключевые объекты критической инфраструктуры.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Польша хочет компенсации от России из-за остановки импорта нефти Государственная компания Польши PKN Orlen собирается требовать компенсацию у российской "Татнефти" из-за того, что импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба" был остановлен в конце февраля . Об этом заявил генеральный директор PKN Orlen Даниэль Обайтек. Кроме того, директор польской компании заявил, что его компания не хотела расторгать контракт с действующей до 2024 года российской "Татнефтой", потому что тогда PKN Orlen должна была заплатить за огромный штраф. По мнению Обайтека, эти деньги "могли попасть в руки российского президента Владимира Путина".