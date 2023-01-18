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В Польше зафиксировали редкое явление в небе, - соцсети (ФОТО)

Известно, что полярное сияние происходит очень редко, в Польше его наблюдают, как правило, над Балтийским морем.

сегодня, 19:10
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

В последние дни социальными сетями Польши начали распространяться фотографии зеленого неба. И если для миллионов украинцев эти фотографии были похожи на настоящее чудо, то для поляков – это уже обычное, хотя и очень редкое явление. Речь идет о полярном сиянии, которое можно зафиксировать крайне редко.

В Польше зафиксировали редкое явление в небе, - соцсети (ФОТО)

Северное сияние, фото с Facebook


В этом году, пишут пользователи социальной сети Facebook , разноцветные лучи можно было увидеть в ночь с 16 января на 17 января. Участница группы "Наши люди во Вроцлаве" сообщила, что в этом году полярное сияние "оделось" в три цвета – розовый, зеленый и желтый.

По словам автора публикации, наиболее увлекательно было наблюдать за этим уникальным природным явлением из районов Штутова и Стегна, со стороны которых очень хорошо видно небо над Балтийским морем.

Одним из счастливчиков, которым повезло собственными глазами увидеть полярное сияние и насладиться природной прихотью, стал польский фотограф Марек Стан. В силу своей профессии мужчина, конечно, не мог не зафиксировать чудо-небо на камеру. Фотография безусловно прекрасна, она активно обсуждается в социальных сетях и новостных порталах, пользователи Интернета в восторге от разноцветного полярного сияния.

Напомним , ранее наше издание сообщало, что во Франции в скором времени начнется митинг, целью которого будет смена нынешнего правительства. Граждане страны очень недовольны пенсионной реформой, в случае принятия которой пенсионный возраст может быть поднят до 64 лет, а это на 2 года больше, чем сейчас. Власти страны готовятся к провокациям.



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Источник: Facebook
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