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В Польше зафиксировано еще одно падение неизвестного объекта: на место инцидента прибыла полиция

После падения НЛО в 100 км от российской границы в Польше заметили еще один неизвестный объект. На место выехала полиция, охраняющая территорию до прибытия военных.

сегодня, 13:50
Автор:
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Slava Kot
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Вблизи польского села Кервик Варминско-Мазурского воеводства зафиксировали новый неопознанный летающий объект. Сообщение о неопознанном объекте зафиксировала полиция после первого падения НЛО 4 марта недалеко от села Милаково в 100 км от российской границы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на польские СМИ.

В Польше зафиксировано еще одно падение неизвестного объекта: на место инцидента прибыла полиция

Польская полиция выехала на место падения НЛО. Фото из открытых источников

3 марта житель поселка Кервик во время прогулки у озера заметил неизвестный объект, однако не обратил на него внимание. После сообщений 4 марта о падении НЛО недалеко от села Милаково житель Кервика решил сообщить полиции о неопознанном летальном объекте.

Информацию о падении неизвестного объекта подтвердили в полиции. На место инцидента выехала местная полиция, которая будет охранять объект, похожий на небольшой белый воздушный шар до прибытия военных.

"Полиция охраняет объект и сообщила армию, которая заберет воздушный шар", — заявила сержантка Эмилия Плавская.

В настоящее время другие детали об объекте не сообщаются.

Напомним, что 4 марта в польских СМИ появилось сообщение об НЛО, упавшем неподалеку от границы с Россией. Сначала на место падения неизвестного объекта приехала полиция, а затем военные, которые указали, что он не принадлежит армии и напоминает метеорологический зонд диаметром около метра. По сообщению издания RMF FM, воздушный шар мог принадлежать России, ведь содержит надписи кириллицей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший представитель отделения Пентагона по решению аномалий (AARO) свидетельствовал перед Конгрессом и заявил, что США имели контакты с НЛО.



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Источник: https://www.onet.pl/informacje/onetolsztyn/podejrzany-obiekt-spadl-na-mazurach-akcja-sluzb/9pg7nbk,79cfc278
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