В Польше заявили, что, помимо Украины, у страны есть только один союзник

Сегодня Польша может точно ориентироваться и полагаться только на двух союзников – Украину и Великобританию. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал лидер польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, выступая на экономическом форуме в польском городе Карпач, пишет "Европейская правда".

Ярослав Качиньский. Фото: из открытых источников

Ярослав Качиньский отметил, что проходит время и оно расставляет все на свои места. Сегодня Польша понимает, что у нее есть только два союзника. Первый союзник – это Украина. Второй союзник – это Англия.

Глава партии "Право и справедливость" высказал уверенность в том, что наступает новое время, которое ознаменуется победой Украины в кровопролитной войне. В то время, как Украина одержит победу Польша будет вместе с Украиной.

При этом Ярослав Качиньский раскритиковал лидеров ЕС, которые, по его мнению, пытаются проводить "неоимперскую" политику.

По словам политика, у поляков уже был выбор – идти вместе с Россией или вместе с ЕС. Выбор был сделан, потому что было непреодолимое желание покончить с той жизнью, которая была раньше вместе с Россией. Тогда Евросоюз помог Польше возродить сельское хозяйство, побороть безработицу. Но сейчас в ЕС начинают склоняться к политике силы, полагая, что прав тот, кто сильнее.

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