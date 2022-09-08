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В Польше заявили, что, помимо Украины, у страны есть только один союзник

В Польше уверены, что Украина одержит победу в войне против России, поэтому хотят быть вместе с украинским народом

сегодня, 10:02
Автор:

Кравцев Сергей
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Сегодня Польша может точно ориентироваться и полагаться только на двух союзников – Украину и Великобританию. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал лидер польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, выступая на экономическом форуме в польском городе Карпач, пишет "Европейская правда".

В Польше заявили, что, помимо Украины, у страны есть только один союзник

Ярослав Качиньский. Фото: из открытых источников

Ярослав Качиньский отметил, что проходит время и оно расставляет все на свои места. Сегодня Польша понимает, что у нее есть только два союзника. Первый союзник – это Украина. Второй союзник – это Англия. 

Глава партии "Право и справедливость" высказал уверенность в том, что наступает новое время, которое ознаменуется победой Украины в кровопролитной войне. В то время, как Украина одержит победу Польша будет вместе с Украиной. 

При этом Ярослав Качиньский раскритиковал лидеров ЕС, которые, по его мнению, пытаются проводить "неоимперскую" политику.

По словам политика, у поляков уже был выбор – идти вместе с Россией или вместе с ЕС. Выбор был сделан, потому что было непреодолимое желание покончить с той жизнью, которая была раньше вместе с Россией. Тогда Евросоюз помог Польше возродить сельское хозяйство, побороть безработицу. Но сейчас в ЕС начинают склоняться к политике силы, полагая, что прав тот, кто сильнее.

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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/09/7/7146366/
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