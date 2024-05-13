В Польше заявили, что прервали переговоры с Украиной из-за обвинений в коррупции

Переговоры по ограничению импорта украинских сельскохозяйственных продуктов прервали из-за того, что "некоторые представители" со стороны Киева получили подозрение в коррупционной деятельности. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, принимавший участие в предварительном раунде переговоров между странами.



Михал Колодзейчак. Фото из открытых источников

Михал Колодзейчак в интервью Dziennik Gazeta Prawna рассказал, что 14 мая должны были состоятся межправительственные переговоры представителей Польши и Украины, однако они были отменены.

"Переговоры с Киевом прервали, потому что мы не будем вести переговоры с людьми, которых обвиняют в коррупции", — сказал Колодзейчак.

Заместитель министра сельского хозяйства Польши заявил, что протесты польских фермеров закончились. По его словам, единичные до сих пор проходящие митинги были "организованы по политическому заказу" в Европарламент.

Отметим, что министр агрополитики Украины Николай Сольский 25 апреля подал в отставку, а 9 мая был уволен с должности министра. Его подозревают в сделках с землей на 500 миллионов. Подозрение по этому делу также получил заместитель Сольского – Маркиян Дмитрасевич.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Михал Колодзейчак шокировал свое поведение во время переговоров между украинской и польской делегацией. Как сообщают польские СМИ, чиновник мог сорвать переговоры обеих стран.

Также "Комментарии" писали о том, почему отставка Николая Сольского показательна и как изменяется украинские власти за время войны против России.



