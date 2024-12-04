В Польше заявили, что Украина должна принять перемирие: назвали условия

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Slava Kot
Глава парламентского комитета по иностранным делам и уполномоченного по вопросам восстановления Украины Павел Коваль заявил, что единственным возможным разрешением конфликта между Украиной и Россией на данный момент стало бы перемирие. По словам польского политика, условия такого перемирия должна принять Украина.
Уполномоченный по восстановлению Украины Павел Коваль. Фото из открытых источников
Павел Коваль в интервью Interia заявил, что реальное окончание войны в Украине выглядит невозможным, однако может существовать вариант перемирия, которое должны принять украинцы. Коваль отмечает, что такое перемирие не должно отдать России украинские оккупированные территории, ведь это будет угрожать новой войной.
Уполномоченный по вопросам восстановления Украины согласен с идеей прекращения огня, однако указывает, что такой вариант возможен с учетом нескольких условий: сохранение санкций против России и движение Украины к ЕС и НАТО.
По его словам, перемирие в войне в Украине не должно помочь России улучшить свои запасы боеприпасов и научить больше солдат.
Напомним, что в команде Трампа активно обсуждают варианты окончания войны. Один из них предусматривает заморозку конфликта на линии фронта и временный отказ Украины от вступления в НАТО. Россия взамен получит частичное снятие санкций.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше назвали две страны, которые могут закончить войну в Украине.
Также "Комментарии" писали, что в Польше признали право Украины на разочарование из-за Будапештского меморандума, который должен был предоставить гарантии безопасности.
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