В Польше заявили, что Украина должна принять перемирие: назвали условия

Глава парламентского комитета по иностранным делам и уполномоченного по вопросам восстановления Украины Павел Коваль заявил, что единственным возможным разрешением конфликта между Украиной и Россией на данный момент стало бы перемирие. По словам польского политика, условия такого перемирия должна принять Украина.

Уполномоченный по восстановлению Украины Павел Коваль. Фото из открытых источников

Павел Коваль в интервью Interia заявил, что реальное окончание войны в Украине выглядит невозможным, однако может существовать вариант перемирия, которое должны принять украинцы. Коваль отмечает, что такое перемирие не должно отдать России украинские оккупированные территории, ведь это будет угрожать новой войной.

"Сейчас я не вижу шансов заключить мирный договор, то есть прекратить войну так же, как 100 лет назад. Я не могу представить, чтобы кто-то признал российское разделение. Признание миром права России на оккупированные территории в Украине – это быстрый путь к новой войне, безусловно, включая вооруженное нападение России на Польшу и другие страны региона. Однако возможным решением будет перемирие или какой-то переходный период, но это должны принять украинцы", – сказал Коваль.

Уполномоченный по вопросам восстановления Украины согласен с идеей прекращения огня, однако указывает, что такой вариант возможен с учетом нескольких условий: сохранение санкций против России и движение Украины к ЕС и НАТО.

"В настоящее время Украина должна иметь открытую дверь в Европейский Союз и НАТО, чтобы быстро развиваться и не допустить усиления явлений коррупции и олигархизации, которые уничтожают страну. В течение этого времени Россия должна быть под санкциями, иначе она будет использовать время для подготовки дальнейших атак" , – считает Коваль.

По его словам, перемирие в войне в Украине не должно помочь России улучшить свои запасы боеприпасов и научить больше солдат.

"Прекращение горячей фазы войны – это не только вопрос будущего Украины, но и безопасности всего региона. Польша, как одна из крупнейших стран Центрально-Восточной Европы, должна быть за столом переговоров, но только при условии, что переговоры будут касаться серьезных гарантий. Мир не может позволить себе еще одно Минское соглашение, которое в конце концов не имело смысла и стало лишь признаком слабости по отношению к России", — подытожил польский политик.

Напомним, что в команде Трампа активно обсуждают варианты окончания войны. Один из них предусматривает заморозку конфликта на линии фронта и временный отказ Украины от вступления в НАТО. Россия взамен получит частичное снятие санкций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше назвали две страны, которые могут закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Польше признали право Украины на разочарование из-за Будапештского меморандума, который должен был предоставить гарантии безопасности.