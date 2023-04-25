В Польше заявили, что война в Украине может закончиться компромиссом

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Кравцев Сергей
Все чаще появляются признаках того, что война в Украине может закончиться определенным компромиссом, а не окончательным урегулированием, и это было бы источником опасностей в будущем. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, пишет "PAP".
Ярослав Качиньский. Фото: из открытых источников
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Он добавил, Польша полностью поддерживает украинский народ в его требовании освободить всю свою территорию, "но не все зависит от поляков".
Политик отметил, что война в Украине указывает на то, что "армия сегодня должна быть адекватно численной и одновременно адекватно вооруженной". "В различных аспектах, как с точки зрения огневых возможностей, способности отразить воздушную атаку, так и – это особенно важно сегодня на украинском фронте – наступательных возможностей.
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