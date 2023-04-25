В Польше заявили, что война в Украине может закончиться компромиссом

Все чаще появляются признаках того, что война в Украине может закончиться определенным компромиссом, а не окончательным урегулированием, и это было бы источником опасностей в будущем. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, пишет "PAP".

Ярослав Качиньский. Фото: из открытых источников

"Сегодня мы не знаем, чем может закончиться война в Украине. Есть признаки того, что она может закончиться определенным компромиссом, а не окончательным урегулированием, а это, к сожалению, будет означать, что вскоре могут появиться новые опасности. Мы не желаем такого решения", – отметил Качиньский.

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Он добавил, Польша полностью поддерживает украинский народ в его требовании освободить всю свою территорию, "но не все зависит от поляков".

Политик отметил, что война в Украине указывает на то, что "армия сегодня должна быть адекватно численной и одновременно адекватно вооруженной". "В различных аспектах, как с точки зрения огневых возможностей, способности отразить воздушную атаку, так и – это особенно важно сегодня на украинском фронте – наступательных возможностей.

"Мы должны довести польскую армию до такого состояния, в котором она будет иметь все эти возможности в полном объеме: сможет защищаться, контратаковать – потому что мы не хотим ни на кого нападать первыми – сможет осуществлять все то, что связано с действиями, которые в конечном итоге ведут к победе в войне. Мы должны строить победоносную армию", – заявил глава "Права и справедливости".

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