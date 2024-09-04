В Польше заявили об "очень напряженной ночи" для польской системы ПВО: сбивали ли российские ракеты

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что из-за российской атаки по Украине для всей польской системы противовоздушной обороны была "очень напряженная ночь". Польское ведомство указывает, что проводило активную наблюдаемую деятельность.



Российская ракета. Фото из открытых источников

В ночь на 4 сентября Россия совершила очередную комбинированную атаку по Украине с использованием дронов и ракет. Польские войска отреагировали на опасность и осуществили мониторинг движения ракет и беспилотников РФ предупредив, что в юго-восточной части страны возможен повышенный уровень шума из-за полетов польских и союзнических истребителей.

"Это еще одна очень напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши из-за наблюдаемой активности дальней авиации Российской Федерации, наносящей удары по объектам, расположенным, в частности, на западной территории Украины", — заявило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

В ведомстве добавили, что это была очередная ночь повышенной готовности польских и союзнических систем и интенсивной службы солдат-радиотехников, пилотов, персонала наземного обеспечения и солдат на боевом дежурстве.

Отметим, что, несмотря на несколько инцидентов, когда российские ракеты и беспилотники попадали в польское воздушное пространство, Польша еще ни разу не сбивала их.



Как сообщал портал "Комментарии", 4 сентября Россия провела комбинированную атаку по Украине. Ракетные удары нанесены по жилым кварталам Львова и Кривого Рога. Во Львове известно о 45 пострадавших, которых отправили в медицинские учреждения, среди них семеро детей. В операционных спасают жизнь 11 критических пациентов. Известно о семи погибших, из которых 14-летняя и 9-летняя девочки.

Также "Комментарии" писали, что после удара по Полтаве президент Латвии призвал Запад изменить политику в отношении Украины.