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В Польше заявили об опасности вторжения: мы очень серьезно воспринимаем эту угрозу

Поляки оценили опасность, представляемую вагнеровцами для их страны и отправили на границу с Беларусью дополнительные войска.

сегодня, 12:05
Автор:
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Slava Kot
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Вицемаршалок Сената Польши Михал Каминский заявил, что его страна серьезно воспринимает угрозу, которую несут вагнеровцы, размещенные в Беларуси, вблизи польской границы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Общественное".

В Польше заявили об опасности вторжения: мы очень серьезно воспринимаем эту угрозу

Михал Каминский. Фото из открытых источников


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Каминский утверждает, что Польша уже отреагировала на присутствие наемников из группы "Вагнера" вблизи своих земель.

"Мы очень серьезно воспринимаем эту угрозу, связанную с присутствием ЧВК "Вагнер" вблизи польской границы в Беларуси", — заявил Михал Каминский.

По словам вицемаршалок Сената Польши, россияне могут попытаться организовать террористическую атаку с участием ЧВК "Вагнер". Таким образом, в Кремле хотят узнать, какая будет реакция НАТО.

"Никто в Польше не исключает, чтобы с целью, так сказать, тестирования НАТО они могут попытаться зайти в Польшу", — говорит Каминский и добавляет, что это не будет полномасштабное вторжение, как это было с Украиной.

Напомним, что российские военные несколько раз отмечали важность Сувалкского коридора для них, который мог бы соединить Калининградскую область с Беларусью, которая находится под контролем Кремля. Сувалкский коридор – это территория около 100 километров между Литвой и Польшей. Польша объявила, что отправила дополнительные войска на эти территории, а Литва призывает НАТО усилить контроль над Сувалкским коридором.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России пригрозили атаковать НАТО.

Также "Комментарии" писали о Евгении Пригожине, который сделал заявление о новом наборе в его частную военную компанию "Вагнер".



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Источник: https://suspilne.media/540175-vagnerivci-mozut-sprobuvati-zajti-u-polsu-z-metou-testuvanna-nato-vicemarsalok/
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