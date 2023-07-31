В Польше заявили об опасности вторжения: мы очень серьезно воспринимаем эту угрозу

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Slava Kot
Вицемаршалок Сената Польши Михал Каминский заявил, что его страна серьезно воспринимает угрозу, которую несут вагнеровцы, размещенные в Беларуси, вблизи польской границы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Общественное".
Михал Каминский. Фото из открытых источников
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Каминский утверждает, что Польша уже отреагировала на присутствие наемников из группы "Вагнера" вблизи своих земель.
По словам вицемаршалок Сената Польши, россияне могут попытаться организовать террористическую атаку с участием ЧВК "Вагнер". Таким образом, в Кремле хотят узнать, какая будет реакция НАТО.
Напомним, что российские военные несколько раз отмечали важность Сувалкского коридора для них, который мог бы соединить Калининградскую область с Беларусью, которая находится под контролем Кремля. Сувалкский коридор – это территория около 100 километров между Литвой и Польшей. Польша объявила, что отправила дополнительные войска на эти территории, а Литва призывает НАТО усилить контроль над Сувалкским коридором.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России пригрозили атаковать НАТО.
Также "Комментарии" писали о Евгении Пригожине, который сделал заявление о новом наборе в его частную военную компанию "Вагнер".
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