В Польше жестко набросились на Украину из-за атак по РФ: какой ультиматум выдвинули

Украина должна осторожно определять объекты для нанесения ударов на территории России, чтобы это не представляло угрозу безопасности стран НАТО и не давало возможности России для эскалации конфликта или проведения гибридных атак. Такую позицию на брифинге в Варшаве озвучил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш, комментируя случаи нарушения украинскими беспилотниками воздушного пространства балтийских государств.

"Безусловно, Украина должна – и об этом также говорят военные и в НАТО – гораздо точнее определять цели, чтобы не создавать угрозы безопасности стран Альянса. Это может служить русским провокациям и использоваться Российской Федерацией для пропаганды, а также для эскалации конфликта и усиления гибридной войны. Поэтому Украина должна быть очень осторожной: понимая свои тактические цели в ведущейся войне, она должна защищать территорию стран НАТО", — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Ранее о подобных рисках говорил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, отмечая, что Россия якобы направляет украинские дроны в страны Балтии и одновременно ведет против них информационно-пропагандистскую кампанию.

19 мая министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил об инциденте: дрон вошел в воздушное пространство Эстонии и был сбит системой ПВО над озером Виртсярв. По предварительным данным, этот беспилотник происходил из Украины и двигался к целям в России. Подробности инцидента выясняют ВВС и Полиция безопасности Эстонии.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий добавил, что Киев извинился перед Эстонией за непреднамеренный случай с дроном, отметив, что на инцидент могли повлиять российские средства радиоэлектронной борьбы.

