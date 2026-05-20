У Польщі жорстко накинулися на Україну через атаки по РФ: який ультиматум висунули

Україна повинна обережно визначати об’єкти для завдання ударів на території Росії, аби це не ставало загрозою безпеці країн НАТО та не давало можливості Росії для ескалації конфлікту або проведення гібридних атак. Таку позицію під час брифінгу у Варшаві озвучив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, коментуючи випадки порушення українськими безпілотниками повітряного простору балтійських держав.

"Безумовно, Україна повинна — і про це також говорять військові та в НАТО — значно точніше визначати цілі, щоб не створювати загрози безпеці країн Альянсу. Це може слугувати російським провокаціям і використовуватися Російською Федерацією для пропаганди, а також для ескалації конфлікту й посилення гібридної війни. Тому Україна має бути дуже обережною: розуміючи свої тактичні цілі у війні, яку вона веде, вона повинна захищати територію країн НАТО", — підкреслив Косіняк-Камиш.

Раніше про подібні ризики говорив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, зазначаючи, що Росія нібито спрямовує українські дрони до країн Балтії та одночасно веде проти них інформаційно-пропагандистську кампанію.

19 травня міністр оборони Естонії Ханно Певкур повідомив про інцидент: дрон увійшов у повітряний простір Естонії та був збитий системою ППО над озером Виртс'ярв. За попередніми даними, цей безпілотник походив з України і рухався до цілей у Росії. Деталі інциденту з’ясовують ВПС та Поліція безпеки Естонії.

Речник МЗС України Георгій Тихий додав, що Київ перепросив перед Естонією за ненавмисний випадок із дроном, зазначивши, що на інцидент могли вплинути російські засоби радіоелектронної боротьби.

