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В польских супермаркетах появился украинский хлеб: цена заоблачная

Средняя стоимость хлеба в Польше равна 2,90 злотым (около 22 гривен), украинский же продается по 3,99 (более 32 гривен)

сегодня, 11:21
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

На фоне других европейских стран, Польша является единственной, чью помощь и поддержку украинцы ощущают с первых дней войны, вплоть до сегодняшнего дня. После 24 февраля в соседнее государство уехало больше 8 миллионов беженцев — все стали жертвами российской агрессии. 

В польских супермаркетах появился украинский хлеб: цена заоблачная

Фото хлеба в Kauflande, из открытых источников


На протяжении последних 10 месяцев правительство Польши делает все возможное, чтобы процесс адаптации украинцев в их стране прошел как можно быстрее и безболезненно. Сейчас переселенцы имеют возможность работать без знания языка, жить в бесплатном жилье, посещать различные государственные и развлекательные заведения, в которых обязательно найдется носитель родного языка. И если раньше только сами украинцы старались как-то вносить свою культуру в польскую жизнь соотечественников, то сегодня это начали делать и крупнейшие компании Польши. Так, к примеру, исходя из публикаций пользователей социальной сети Facebook, в одном из ведущих супермаркетов Вроцлава — Kaufland, начали продавать украинских хлеб. 


В данный момент пока неизвестно, пекут хлеб в Польше по украинским рецептам, или же закупают непосредственно в украинских пекарнях. 

Важно отметить, что большое количество пользователей Сети удивила стоимость продукта — 3,99 злотых, это приблизительно 33,5 гривны. Цена хлеба превышает среднюю, как по Украине, так и по всей Польше. Так, к примеру, в Запорожье, Киеве и Днепре самая дешевая буханка хлеба стоит 17 гривен (2,1 злотых), а Варшаве и Вроцлаве его можно приобрести и за 2,80 злотых (23,5 гривен). 

Несмотря на завышенную стоимость хлеба, который по своим размерам оказался не таким и большим, украинцы все равно рады, что продуктовые полки Kauflanda пополнились украинской продукцией. 


Напомним, ранее мы сообщали, что депутат Европейского парламента родом из Польши дал интервью известному изданию Wyborcza.pl, в котором указал на главные ошибки Украины. 



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Источник: Facebook
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