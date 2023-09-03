В польском городе продолжает расти количество жертв смертельной болезни: что происходит

В Польше в Подкарпатском воеводстве возросло количество жертв, умерших от легионеллеза. Следовательно, количество погибших возросло до 19 человек, стало известно, что подтвердились еще два новых случая заражения. Соответствующие данные приводит санитарно-эпидемиологическая служба, сообщает Polsat News .

В Жешуве увеличилось количество жертв от смертельной болезни (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что у всех умерших были сопутствующие заболевания.

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Стало известно, что в прошлый четверг госпитализированы двое новых зараженных. В настоящее время уже подтверждено 160 случаев заражения. Больше всего больных зафиксировали в Жешуве – 107.

Известно, что Жешув находится в 100 километрах от Украины. Город во время полномасштабного вторжения стал воротами для гуманитарной помощи и военных поставок. Именно там произошла вспышка "болезни легионеров" или легионеллеза. Это форма пневмонии, симптомы которой лихорадка, озноб, головная и мышечная боль, сухой кашель, спутанность сознания. От этой болезни умирают 5–15%. Заражение происходит при вдыхании инфицированного аэрозоля или через воду.

По информации польских властей, заражение жителей Жешува, вероятно, произошло из-за воды в системе водоснабжения. 28 августа государственный санитарный инспектор сообщил, что в 4 из 9 проб воды, отобранных на исследование, нашли бактерии легионеры. Еще более ста взятых проб пока не исследованы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Польше усложнили получение виз для украинцев . Украинцы не смогут получить польскую визу, если находятся в Польше. Ранее такие услуги давали посредники, которые осуществляли подачу необходимых документов. Правительственный портал Польши сообщает, что для получения визы следует находиться на территории страны, где размещено консульство, в которое подаются соответствующие документы.