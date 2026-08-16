В польском селе построили самую высокую статую Девы Марии в Европе (ФОТО)

В Польше открыли монумент, ставший самой высокой статуей Девы Марии в Европе. Гигантскую фигуру освятили 15 августа во время торжественного богослужения. Ее общая высота вместе с пьедесталом превышает 55 метров.

В Польше открыли самую высокую статую Девы Марии в Европе. Фото из открытых источников

Статуя расположена в селе Конотопье неподалеку от Торуня, примерно в 190 километрах северо-западнее Варшавы. Сама фигура Девы Марии высотой 40,6 метра, а еще 15 метров добавляет массивный пьедестал, выполненный в форме короны.

Статуя Девы Марии в селе Конотопье

В Польше самая высокая статуя Девы Марии в Европе

Проект профинансировал 75-летний польский бизнесмен Роман Каркосик, являющийся одним из самых богатых людей Польши. Свой капитал он заработал преимущественно в сфере снабжения комплектующих для автомобильной промышленности, а также благодаря инвестициям на польском фондовом рынке.

Объясняя решение построить огромный монумент, предприниматель заявил, что сделал это "в знак благодарности Марии". По оценке польского архитектурного портала Architektura Murator стоимость строительства статуи Девы Марии в Польше могла составлять около 23 млн евро.

Местные жители рассчитывают, что необычная постройка привлечет в Конотопье туристов и паломников и даст толчок развитию села. Однако масштабный монумент также подвергся критике. Доминиканский монах Павел Гужинский подверг резкой критике сооружение, назвав его "Кинг-Конгом в поле". В эфире Radio Z он сравнил проект с "танцем вокруг золотого тельца", намекнув на библейскую историю об идолопоклонстве.

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